Réaliser l’importance de la femme

« J’ai souhaité déclencher une sororité mondiale de femmes pour promouvoir, aux quatre coins du monde, le courage, l’aventure, l’unité et la passion pour la moto et faire quelque chose qui n’avait encore jamais été réalisé à cette échelle. Mon but est de suffisamment impressionner l’industrie pour qu’elle réalise l’importance de la femme sur le marché des sports mécaniques ». C’est en ces mots qu’Hayley Bell, jeune motarde de 28 ans, notamment en R6 et KTM 690 Duke, explique les raisons pour lesquelles elle a initié le WRWR, soit le plus grand relais mondial à moto.

Ras-le-bol du rose

Manifestement, elle n’était pas la seule à déplorer « le manque de choix et la prévalence du stéréotype rose dans les magasins moto » puisque 14 000 femmes, dans 80 pays, avaient déjà rejoint sa communauté à l’heure où nous publions ces lignes. En portant le message de l’importance de la femme dans notre milieu, elles espèrent bien pousser l’industrie du 2-roues - tant côté véhicules qu’équipements et accessoires -, a enfin prendre conscience du fait que la moto n’est pas l’apanage des hommes. En France, comme nous l’indiquons dans notre dossier sur les Femmes et la moto dans le Moto Magazine n°361, elles sont 12% désormais à passer leur permis A.

Saisissez vous du drapeau

Le principe de la WRWR est de faire un relais autour du monde, des endroits les plus urbanisés aux zones les plus reculés, en se passant un témoin, de pays en pays.

Au niveau national, un drapeau circule de région en région. Participer au WRWR permet bien sûr de porter la parole des motardes mais aussi de s’offrir une balade en groupe, le plus souvent associée à un bon restau.

C’est arrivé près de chez vous

Si vous souhaitez participer aux rides du WRWR, sachez que le drapeau de la délégation française est actuellement en Île-de-France et qu’une balade est prévue dimanche 29 septembre pour le passer aux Normandes. Il passera ensuite en Bretagne (16/10 -> 31/10), dans les Pays de la Loire (1/11 -> 15/11), en Nouvelle Aquitaine (16/11 -> 30/11) avant de retourner sur Montpellier en décembre.

Page Facebook de la section française du WRWR

Site du WRWR