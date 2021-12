A l’occasion de ses 25 ans, Mécénat Chirurgie Cardiaque organise une Grande Tombola Solidaire du 6 décembre 2021 au 31 janvier 2022. Chaque ticket coute 10 €. Les dons sont au profit des enfants atteint de pathologies cardiaques. L’association espère pouvoir soigner 25 enfants grâce à cette tombola.

Cette année encore, Yamaha s’associe au projet. Au total, 16 lots sont mis en jeu, et tous sont offerts par un des partenaires :

1 nuit pour 2 à l’hôtel 5* Royal Monceau à Paris avec accès et soin duo au spa Clarins,

1 sac à main Roger Vivier

1 accès VIP lors Tour de France 2022,

1 Navigation pour 2 personnes à bord d’Initiatives- Cœur avec Samantha Davies,

2 places pour assister au départ d’Initiatives-Cœur à la Route du Rhum 2022,

2 accès VIP 24 pour les 24H du Mans 2022,

2 nuits en demi-pension au Château de la Messardière 5* à Saint Tropez,

2 nuits en demi-pension à l’Hôtel 5* Les Airelles à Val d’Isère,

1 vélo électrique LOOK,

2 accès VIP au GP moto 2022 au Mans,

1 WE famille au Parc Astérix,

2 nuits pour 2 à l’hôtel 5* Intercontinental Paris – le Grand à Paris,

4 Green Fees au Golf de Saint Nom la Bretèche (78),

4 brunchs au Café-de-la-Paix

1 parure Longchamp (sac + portefeuille cuir),

1 paire de chaussure Patricia Blanchet

Associé à Mécénat Chirurgie Cardiaque depuis 2020, Yamaha avait donné la Yamaha Ténéré 700 de Laurent Cochet au gagnant de la tombola solidaire. Pour participer à cette tombola, c’est par ici.