Et si je battais le record du nombre de pays traversés en une seule journée ? C’est ce que s’est visiblement dit le Belge Thierry Sarasyn, qui prévoit, lui, d’atteindre le chiffre de 15 au guidon d’une Kawasaki Versys 1000.

Son départ est prévu vendredi 19 mai à 22 h 30 d’Istebna, en Pologne ; l’arrivée est escomptée à Eijsden aux Pays-Bas, le lendemain, samedi 20 mai avant la même heure.



Thierry Sarasyn avant sa tentative. Il va devoir parcourir plus de 2000 km en 24 heures pour battre son propre record. (DR)

Pendant un temps, ce record insolite était détenu par un Italien, Valerio Boni, avec 11 pays en moins de 24 heures. En 2022, il était battu par Thierry Sarasyn, qui a traversé 13 pays dans le même laps de temps, et va donc tenter de se… détrôner lui-même.

« J’aurais pu porter ce chiffre à 14", explique-t-il. En cours de route, on a le temps de réfléchir. L’objectif initial consistait bien à visiter 14 pays. Mais lorsque je suis entré en Belgique après moins de 20 heures sur la moto, j’ai réalisé que traverser 15 pays était également possible. J’ai donc laissé tomber la dernière ligne droite jusqu’aux Pays-Bas, sachant que j’avais déjà le record en main. Atteindre 14 pays ne servait à rien s’il était possible de faire encore mieux. Car, par contre, dépasser 15 pays ne me semble pas réalisable. À moins que Disneyland ne soit prochainement officiellement reconnu... ».

Pas si facile

Pour autant, un tel défi n’est visiblement pas de tout repos : « Après ma tentative en 2022, je n’en pouvais plus. Pour officialiser le record, la moto doit être équipée d’un système de tracking. Celui-ci enregistre tout ce que vous faites, y compris votre vitesse. Je ne veux pas, et je ne peux pas, transformer cette tentative en un Cannonball moderne ! Tout se fait dans le respect du code de la route. Donc : pas de vitesse excessive. L’année dernière, j’ai enregistré une vitesse moyenne d’un peu plus de 90 km/h. Mais j’étais épuisé, mentalement et physiquement. Il faut rester prudent et concentré pendant 24 heures. C’est vraiment très long. À peine descendu de selle à l’arrivée, à Arlon, j’annonçais déjà que je ne recommencerais plus jamais ».

Ce qui n’est plus le cas : « Je connais les routes, je sais où se trouvent les pièges et je me suis préparé physiquement du mieux que j’ai pu. J’ai évité les endroits où j’avais perdu (trop) de temps en 2022 dans l’itinéraire que j’avais tracé. Mais même dans ce cas, le trafic intense, les déviations, les erreurs de navigation, le mauvais temps et une foule d’autres problèmes restent possibles. Car même quand tout se déroule bien, il y a toujours un petit souci quelque part ».

Les pays traversés seront normalement, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Slovénie, l’Italie, l’Autriche, l’Allemagne, le Liechtenstein, la Suisse, la France, le Grand-Duché du Luxemburg, la Belgique et Pays-Bas.

Le périple de Thierry Sarasyn peut être suivi en temps réel via ce lien :

https://thierry-sarasyn.legendstracking.com/