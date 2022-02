Qui n’a jamais rêver de rouler une Vespa dans son salon ? Lego rend la chose possible en perdurant sa création de deux-roues à construire soi-même. Cette Vespa, inspirée des versions bleues pastel des années 60, célèbre les 75 ans du modèle italien.

Une Vespa de 1106 briques

A l’instar du modèle d’origine, la Vespa Lego reçoit une roue avant montée latéralement, 2 sièges, un capot amovible et un moteur en brique. La béquille est fonctionnelle, tout comme la direction du scooter. Outre le logo Vespa, on retrouve une plaque d’immatriculation italienne d’époque, un casque rétro et un panier orné d’un bouquet de fleurs.

"Travailler avec l’équipe Vespa pour créer ce magnifique chef-d’œuvre automobile a été une expérience incroyable, déclare Florian Muller, designer senior du groupe LEGO. Recréer les détails du modèle original pour célébrer la Vespa classique des années 1960 a été l’une de mes parties préférées de la conception de cet ensemble. L’ensemble m’a offert une chance de remonter dans le temps et de laisser libre cours à mon imagination lors de la conception, et nous espérons que l’expérience sera la même pour les fans.

Vendue au tarif de 99 euros, la Vespa Lego mesure 22 cm de haut, 12 cm de long et 35cm de large. Qui en veut une ?