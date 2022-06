On connaissait Marcel et son orchestre, les Musclés et Framboisier, les Stones et les Beatles ! Motomag apporte sa pierre à l’édifice et profite de la fête de la musique pour se produire en public. Oh, attention, ce ne sera pas les Red Hot au stade de France, mais une ambiance baloche de province, en hommage à Charlie Oleg !

Ce qui est sûr, c’est qu’on va faire assez de pains (des fausses notes) pour ouvrir une boulangerie, mais l’intention y sera : à défaut de talent, on multiplie les heures de répét’ dans notre studio et ça finit par avancer !

Axel au chant, Fred à la guitare électrique, Phil à la basse et quelques copains et copines pour les entourer, ça swingue tellement que les voisins commencent à se plaindre !

Concert Motomag le 21 juin 2022 : où s’y rendre ?

Mardi 21, dans le 6ème arrondissement parisien, à l’angle du boulevard Saint Germain et de la rue de l’Ecole de Médecine, Motomag va donc jouer avec quelques amis. Venez donc nous rejoindre pour une soirée animée, dès 18h30 !

Au programme :

Wok n’ roll fera l’ouverture, avec Phil à la basse, Fred sur quelques chansons et des potes autour.

The Fucking Rabbits poursuivent, avec Axel (et Mathilde) au chant, Phil, Fred, des potes, Raoul à la batterie, Fifi en seconde guitare.

Clou du spectacle : Les lopettes, avec Gordon et Aldo, qui font de la musique approximative de qualité.

On s’y retrouve ?