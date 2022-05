Après une longue période de rénovation, le musée Moto Guzzi est accessible au public depuis ce vendredi 29 avril. Différentes salles ont été rénovées, avec pour objectif d’améliorer les conditions de visite. Parallèlement, l’usine italienne continuera d’évoluer avec de nouvelles infrastructures d’ici 2025.

Musée Moto Guzzi : une collection de 160 motos

Avec une centaine de motos exposées, toute l’histoire de Moto Guzzi est retracée dans les corridors du musée. La collection est partagée en 3 thèmes : fabrication, course et véhicules spéciaux. On y retrouve la première Moto Guzzi (la G.P. de 1919), le prototype qui a permis de produire en série la "Normale", mais aussi des modèles destinés à un usage militaire. Une deuxième zone est destinée aux motos de courses Guzzi.

Les "modernes" ne sont pas oubliées, en témoigne l’exposition des motos post-2000 - dont la fameuse V100 - dans une nouvelle salle au rez-de-chaussée.

Grâce aux nouveaux aménagements, un espace est consacré à Omobono Tenni, le pilote Moto Guzzi ayant remporté le Tourist Trophy en 1937.

Admirer les 160 modèles restaurés par le personnel de Moto Guzzi est entièrement gratuit. Le musée est accessible du lundi au samedi au 63 Via Parodi à Mandello del Lario en Italie.