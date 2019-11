Après 4 années de commercialisation, la BMW S 100 XR bénéficie d’une grosse évolution, à tel point qu’elle pourrait presque être considérée comme une nouvelle machine ! Nouveau cadre, moteur plus léger et plus puissant, transmission revue en profondeur, et l’incontournable ribambelle d’assistances électronique, de série ou en option… Au final, 10 kg de moins, 5 ch de plus et une louche de couple supplémentaire. Bref, celle qui a « tué » les GT traditionnelles va en offrir encore plus (pour ceux qui ont les moyens de se l’offrir !)