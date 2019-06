Le Yourban s’attirait les faveurs des utilisateurs pour sa relative compacité dans la famille des scooters de moyenne cylindrée accessibles aux titulaires du permis de conduire auto (B). Piaggio, qui domine d’une très large tête le segment des 3-roues (180 000 MP3 vendus au niveau mondial en 13 ans), a donc choisi de mettre un terme à la carrière de son best seller mais sans abandonner pour autant cette cible constituée de trentenaires, d’utilisateurs urbains, de primo-accédants et de femmes. Pour tous ceux là, le constructeur italien propose désormais le... MP3 300 HPE. Ce scooter, motorisé par le même bloc que celui de la Vespa GTS 300 HPE, tente de faire la synthèse entre la facilité de prise en mains du Yourban et le niveau d’équipement et de protection plus cossus d’un MP3. Verdict en vidéo après une journée passée à son guidon à Paris et alentours.



NB : On vous cause aussi brièvement dans cette vidéo du MP3 500 Sport Advanced 2019 qui apporte la marche arrière. Un détail qui n’en sera pas un pour tous ceux qui tentent de stationner proprement en épi cette machine de 275 kg.