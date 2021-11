S’il reste encore marginal, le scooter électrique progresse dans les métropoles. En Europe, ses ventes ont fait un bond de 30% depuis 2020. L’an dernier, on en comptabilisait 10 228 en France. Il suffit d’observer le nombre de Cityscoot en libre-service dans les métropoles et l’électrification des flottes des chaînes de livraison de restauration rapide pour saisir le phénomène...

En considérant les transports en commun bondés et l’engorgement de la circulation, le deux-roues électrique citadin se présente comme une solution pour les déplacements quotidiens en zone urbaine. Avec son Piaggio One décliné en équivalence 50 et 125 cm3, la firme italienne profite de son réseau étendu pour concurrencer les machines chinoises inondant le marché.

De mon coté, on m’a confié la déclinaison équivalence 125, proposée au tarif de 3299 euros. En soustrayant le bonus écologique de 575 €, on peut l’acquérir contre 2724 euros. C’est à peine plus cher qu’un Piaggio Liberty 125 (2699 euros) et moins onéreux qu’un Piaggio Medley 125 (3699 €) ! Les prestations du petit scooter électrique sont éloignées de ceux-ci me direz-vous, mais une question me taraude : une telle machine peut-elle constituer une alternative au segment scooter thermique 125 ?

Piaggio One Active : léger et pratique

Esthétiquement, le Piaggio One est l’alter-ego électrique du Piaggio Zip, best-seller de la firme. Son format réduit - assez rare pour un 125 - et ses lignes modernes se conjuguent à sa simplicité d’utilisation. Avec son démarrage sans clé, un simple bouton de contact lance sa mise en route.

Sous tension, l’écran LCD de 5,5 pouces et son interface moderne s’adapte à la luminosité environnante. Les informations affichées sont claires et suffisamment complètes : en plus des classiques compteurs kilométriques, il indique l’autonomie restante (en km et pourcentage), la consommation moyenne en km/wh, l’heure et la température environnante.

Le bouton MAP situé au guidon permet de switcher entre le mode Sport, Eco et Reverse (marche arrière).

Sur le port USB placé sur la gauche, on connecte l’appareil de son choix. Pratique, d’autant plus que la machine est compatible avec l’application smartphone MIA. Appairée au scooter par bluetooth, celle-ci offre des fonctionnalités GPS et un ordinateur de bord. En revanche, le service n’est pas gratuit : il faut tout de même s’acquitter de 119 euros pour y avoir accès... A vérifier à l’usage, car il n’est pas rare de constater des bugs sur cette technologie.

La batterie (15 kg), amovible et installée sous la selle, alimente le petit moteur de 2 kw situé dans le moyeu de la roue arrière. Profitant d’une large poignée, elle se retire sans accrocs et se branche sur une prise domestique. Avec un temps de charge complète de 6 heures, elle peut recevoir 800 cycles de charge et endurer plus de 52 000 km avant de perdre en autonomie. Pas mal !

Enfin, chose rare sur un scooter électrique, l’espace sous l’assise offre suffisamment de place pour y loger un casque demi-jet et un petit antivol. Une praticité globale de bon augure pour des trajets quotidiens ?

Piaggio One Active : performant en ville, mais (très) limité pour un 125

À son bord, je suis tout sourire. Son poids plume de 94 kgs m’évoque un petit jouet sur deux-roues. Pour autant, le scooter se dote d’une partie cycle surprenante. Le freinage, puissant à l’avant comme à l’arrière, profite d’un système CBS (Combined Brake System) et m’arrête net face à n’importe quel obstacle. Equipé d’un double amortisseur hydraulique sur son train arrière, le scooter arpente les rues pavées de Paris et offre un confort et une tenue de route tout à fait acceptable.

Profitant de son petit gabarit et d’une assise basse (770 mm), je me faufile partout, sans l’ombre d’un tracas. Enfin, la selle biplace - en se serrant un peu - offre un vrai plus pour emmener quiconque.

Le mode "sport" et ses 66 km d’autonomie dissone avec les performances modérées de la machine, mais s’avère suffisant pour atteindre rapidement les 50 km/h. En revanche, la vitesse de pointe ne franchit pas les 60 km/h... Suis-je bien sur la version équivalence 125 du Piaggio One ? Le sticker rouge racing sur le bras oscillant m’indique que je pilote bien la déclinaison accessible aux permis A1. Quelle curiosité que voilà ! Je suis au guidon d’un 125 cm3 qui s’apparente plutôt à un 70 cm3...

D’une pression sur le bouton map, je passe en mode "éco" et prolonge l’autonomie de 20 km. Logique, puisque le scooter est bridé en couple et puissance avec ses 30 km/h de vitesse de pointe. Des performances certes adaptées aux zones de rencontre et aux embouteillages, mais tout de même fort limitées. Plus tard, je constate qu’on ne peut repasser en mode "Sport" à la volée, puisque le calibrage nécessite quelques secondes de répit. Dans ces conditions, il est préférable de connaitre son parcours avant de permuter les modes. Pas glop !

De fait, si je peux m’imaginer voguer quotidiennement dans les petites rues de Paris à son guidon, oser le périphérique me fait froid dans le dos. Inadapté pour commuter de ville en ville, les petits trajets urbains restent sa vocation première, sans autre prétention.

Piaggio One Active : un scooter réservé aux petits déplacements urbains

Le Piaggio One Active n’est donc pas un vrai équivalent 125, et ne peut prétendre rivaliser avec les modèles thermiques de la catégorie. Son autonomie et sa puissance limitée l’orientent plutôt vers une utilisation exclusivement intra-urbaine. En revanche, ses finitions, son économie à l’usage, son prix contenu, sa selle biplace et sa simplicité d’utilisation pourrait intéresser celles et ceux recherchant une machine plus polyvalente qu’un vélo électrique au quotidien.

Du reste, gageons que Piaggio nous présentera une éventuelle « V2 » de sa machine, suffisamment performante pour honorer le permis A1.