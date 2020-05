Dès lundi 11 mai, 1er jour du déconfinement, les écoles de conduite devraient rouvrir leurs portes avec reprise des leçons. Pour le passage des épreuves pratiques de l’examen moto, la date du 18 mai est évoquée.

Conformément aux recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique, des mesures sanitaires - masques obligatoires pour élèves et moniteurs, distanciation physique et nettoyage des véhicules - devraient être mises en place afin de limiter les risques de propagation du Covid-19.



La moto avant l’auto

Ces mesures de sécurité sanitaire et de distanciation sont évidemment plus simples à mettre en œuvre à moto que dans une voiture (la date évoquée pour la reprise des examens du permis B est fixée au 1er juin). Le caractère solo du 2-roues, son absence d’habitacle et de climatisation, le port d’un casque et de gants constituent autant de freins à la propagation du Coronavirus. Même le bref passage en duo lors de l’épreuve de plateau ne devrait pas poser de problèmes insolubles aux moto-écoles et aux examinateurs.

« Pour les cours, les mesures sont simples. Il faudra nettoyer les motos entre chaque élève et leur demander de ne pas enlever leurs gants. Le temps pris pour le nettoyage raccourcira la durée des leçons. » indique Pascal Wolf, représentant des écoles AFDM (Association pour la formation des motards), à nos confrères d’Auto Plus.

L’apprentissage de la moto ne devrait donc pas être entravé que l’on soit dans un département classé vert ou rouge (sous réserve toutefois de l’accord préalable du préfet).

Reste à savoir si les moto-écoles et les inspecteurs parviendront à absorber l’affluence à laquelle il faut s’attendre avec les beaux jours, et la reprise des cours et examens après 8 semaines d’arrêt total. Logiquement, ce sont les élèves déjà inscrits - notamment celles et ceux qui attendaient de pouvoir passer l’examen depuis 2 mois - qui devraient être prioritaires.



La problématique de l’ETM (Épreuve Théorique Moto)

Si les risques de contamination restent faibles pour les leçons et examens moto (reste toutefois la question de la voiture suiveuse de l’examinateur et du moniteur lors du passage de l’épreuve en circulation), ce n’est pas le cas des sessions théoriques de l’ETM, le nouveau code dédié à la moto. Dans les locaux accueillant des dizaines d’élèves, des aménagements sont indispensables pour respecter les mesures de distanciation. À l’instar des professions qui prolongeront le télétravail, on imagine que des plateformes à distance seront privilégiées par beaucoup d’élèves pour les révisions, même si celles-ci ne remplacent évidemment pas les vertus pédagogiques d’un enseignement en présentiel.

Par ailleurs, comme le précise le site de la Sécurité Routière, la « période de transition » de l’ETM est prolongée : « Le candidat inscrit au permis moto avant le 1er mars 2020 et ayant obtenu l’examen théorique général (le « code ») avant cette date ou qui est titulaire d’un permis depuis moins de 5 ans peut être exempté de l’épreuve théorique moto (ETM, « code moto ») s’il valide l’ensemble des épreuves pratiques moto avant le 31 décembre 2020. » Initialement cette phase transitoire devait s’arrêter le 31 août 2020 (lire notre dossier complet sur le nouveau permis de conduire moto dans le Moto Magazine n°365).

Des précisions supplémentaires sont attendues sous peu, que ce soit au sujet du protocole sanitaire du ministère de la Santé, ou sur les conditions de passage des examens ETM, plateau, et circulation.



