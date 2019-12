Cette journée, initiée par la FFMC de Dordogne, a débuté par un tour de table où chacun a pu se présenter. Les « motards d’un jour » de ce samedi 30 novembre étaient Alain Fayol, adjoint chargé de la voirie à Coulaures, Jean-François Martineau, conseiller municipal à Coulounieix, Philippe Bagard, chargé de mission Sécurité routière au conseil départemental et Sophie Trouvé du bureau de la Sécurité routière de la préfecture. Les invités ont reçu des mains de la FFMC un exemplaire du guide du Cerema au titre évocateur : « Recommandations pour la prise en compte des deux-roues motorisés ». Un ouvrage de référence dont les 165 pages regorgent de conseils et d’indications sur l’art d’aménager les infrastructures dans le respect de la sécurité des usagers à 2-roues. Une prise de contact placée sous le signe de la convivialité qui permet aux responsables d’interroger en toute liberté les militants sur la pratique de la moto et de prendre ainsi conscience de l’importance de routes bien entretenues.

En selle

Une fois la présentation finie, il était grand temps de passer à la pratique. Les quatre convives ont alors revêtu casque et gants pour s’installer à la place du passager sur des motos de militants et se rendre ainsi sur des sites choisis pour leur dangerosité. Les responsables locaux ont vite compris la raison pour laquelle les motards militent pour l’entretien des routes. La pluie, qui n’a cessé de s’intensifier au cours des 30 km de cette balade, n’a fait que renforcer la démonstration des militants notamment lorsqu’ils sont passés sur ce coussin berlinois glissant qui occupe toute la largeur de la route et dont les boulons font craindre pour les pneus. « Les infrastructures sont censées protéger les usagers et non provoquer des accidents » ont rappelé les motards de la Fédération.

Après ce petit road trip, la troupe est revenue à son point de départ où les échanges se sont poursuivis autour d’un bon repas en attendant la prochaine journée de sensibilisation que la FFMC24 s’est dès lors engagée à programmer.

Laure (FFMC24)