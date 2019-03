Mètre en main

Est-ce une surprise ? Après contrôle par la FFMC, les ralentisseurs de Porto-Vecchio ne respectent pas tous les normes. C’est ce qu’ont constaté les militants de la Fédération des motards en colères de Corse le 24 février après avoir contrôlé les dispositifs présents à la gendarmerie, rue Cdt l’Herminier, Quai Pascal Paoli, Avenue pompidou, Route de l’Ospédale, Route d’Arca et Muratello.

Largement au-delà des tolérances

Les militants voulaient s’assurer que ces dispositifs honoraient bien les règles rappelées par la préfecture à tous les maires de l’île de beauté et édictées par le Certu (Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques). Ces règles précisent que la hauteur d’un dos d’âne doit être de 10 cm maximum avec une tolérance de construction de 1 cm et que leur longueur doit être de 4 mètres avec une tolérance de 20 cm.

Ralentisseur en courbe

Ce n’est pas ce qu’a constaté la FFMC di Corsica. Après avoir effectué elle-même les mesures, la Fédération a constaté que certains culminent à presque 25 cm de hauteur quand d’autres sont situés en plein virage, ce qui est formellement interdit. De telles protubérances sur la route représentent un danger pour les motards bien sûr mais également pour l’ensemble des usagers de la route.

Les militants ont déposé une main courante à la gendarmerie de Porto-Vecchio en fin de journée et communiquera les informations recueillies aux autorités départementales et régionales.

La FFMC di Corsica tient à remercier tous les participants de cette journée - certains venaient de loin - et indique que d’autres actions similaires seront menées dans d’autres villes de Corse car « la sécurité est l’affaire de tous » indique la fédération.

Espérons que les autorités sauront prêter l’oreille pour remettre en conformité ces dos d’âne qui représentent un danger d’autant plus important que l’Île de beauté est plébiscitée par de nombreux motards pour la qualité et la variété de ses paysages.

Marc Tassistro / Secrétaire de la FFMC di Corsica

Retrouvez dans Moto magazine n°343, notre enquête complète sur les ralentisseurs qui donne les clés pour les faire supprimer quand ils ne respectent pas les normes.