La famille s’agrandit ! Au sein de la gamme Husqvarna, les roadsters Vitpilen et Svartpilen étaient jusqu’à présent déclinés en trois modèles. La Vitpilen, avec ses demi-guidons et son look orienté café-racer était disponible en 401 et 701 (référence aux cylindrées respectives 373 cm3 et 692,7 cm3). Face à cela, la Svartpilen avec son guidon haut et son positionnement plus scrambler, que café-racer, n’était accessible qu’en 401 avec le petit mono. Pour boucler la boucle, rendez-vous nous a été donné à Lisbonne au Portugal, pour la présentation de la déclinaison 701 de la Svart’ avec son mono issu des KTM Duke 690. Cette nouvelle émission y est consacrée.

Texte : Matthieu Brotel