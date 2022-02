Depuis le concept dévoilé en 2019 à l’EICMA, la Husqvarna Norden 901 s’est faite attendre ! Esthétiquement différente de la gamme KTM, elle pourrait tirer son épingle du jeu face aux trails du segment...

Essai Husqvarna Norden 901 : quelles différences avec la KTM 890 Adventure ?

Ce n’est pas un secret : la Norden 901 hérite - beaucoup ! - de la KTM 890 Adventure. Et pourtant, outre son look tranchant avec les "angles et becs" de la firme autrichienne, d’autres détails font la différence. Philippe et Axel débattent sur la question.