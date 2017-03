Quel est votre avis sur le projet du gouvernement de confier à des sociétés privées la conduite des voitures-radar ?

Je suis vivement opposée à la privatisation de la Sécurité routière et je considère qu’il revient à l’État d’assurer sa mission régalienne de sécurité. C’est la raison pour laquelle je refuse la privatisation des voitures-radars.

Ces mesures, on le sait, visent uniquement à augmenter le nombre de PV dressés et donc à remplir les caisses de l’État. Je veux qu’on en finisse avec cette logique et que l’on défende une vraie stratégie pour la Sécurité routière, qui allie de justes sanctions et la prévention.

Quelle est votre position sur le système de contrôle automatisé des infractions routières et la politique de la Sécurité routière en général ?

La politique menée actuellement n’est pas seulement répressive, elle a aussi une logique purement budgétaire et court-termiste. Il faut une vision de long terme, utile et efficace. Il faut remettre la prévention et les actions de sensibilisation au cœur de la Sécurité routière, et ce dès le plus jeune âge.

Les sanctions ne doivent pas être généralisées, elles doivent être justes et viser leur cible. Il faut être plus cohérent dans notre approche de la Sécurité routière et développer la mise en réseau de tous les acteurs : État, collectivités, associations, etc. Les Français comprennent l’importance de fixer des limites, de développer les comportements vertueux pour réduire les accidents et le nombre de morts sur les routes. Ils ne comprennent pas en revanche cette chasse à l’automobiliste.

