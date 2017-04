On a tendance à penser que, partout en Asie, le deux-roues motorisé est utilisé comme un engin utilitaire, prompt à transporter bien plus de personnes ou de marchandises que sa capacité initiale ne le permet.

En Malaisie, les reporters de Moto Magazine, Aldo et Frédérique, ont découvert un vrai pays de motards, où l’on roule sur de grosses cylindrées, organise des concentrations, et où l’on profite d’infrastructures routières adaptées. Forts de ce constat, ils ont rapporté un compte rendu passionnant fait d’images et de témoignages, à découvrir dans le numéro d’avril 2017 de Moto Mag’.

Coïncidence, dans le même temps sur Arte.tv, est diffusé un documentaire de 53 minutes intitulé : « Malaisie, la moto au féminin »… Que nous vous proposons de visionner dès maintenant :















Moto Magazine n°336 - avril 2016

140 pages

4,90 € en kiosque

5,00 € en vente par correspondance













