Un moteur digne des deux-temps ?

Fini l’époque des fameux 2 temps Aprilia. Les 125 de la marque sont maintenant équipés du moteur 4 temps, 4 soupapes à refroidissement liquide de chez Derbi. Un petit bloc atteignant 15 chevaux à 10 750 tr/min et 12 Nm de couple à 8000 tours.

Le cœur de cette machine demande à être cravaché pour donner le meilleur de lui même. Sous 5000 tours, le bloc reste creux et les relances sont aux abonnés absents. Nous sommes donc obligés de jouer avec l’embrayage et de tomber un rapport pour faire repartir la Tuono. Sa plage d’utilisation favorite se trouve entre 7000 et 11 000 tours. Zone où le moteur se montrera volontaire et expressif. Un ensemble qui amène à se remémorer les sensations d’un deux temps.

Boite de vitesse : On en use et abuse

La Tuono embarque une boite 6 vitesses plutôt efficace bien que parfois dure. Elle tire très court sur les premiers rapports ce qui lui octroie de vives accélérations. Néanmoins, le pilote devra énormément jouer du pied gauche en usage urbain, ce qui ne constitue pas un atout pour les novices. Quant à la dernière, elle est bien plus longue, ce qui lui permet de « cruiser » facilement à 110 km/h et d’atteindre une vitesse maximale d’environ 133 km/h sur autoroute.

Partie cycle : Comme un vélo

Comme pour le moteur, la bécane profite de la partie cycle de la RS 125. C’est donc sans surprises que l’on retrouve un roadster sportif, stable et agile. Avec ses 144 kg tous pleins faits et son cadre périmétrique entièrement en aluminium, elle se comporte comme un véritable vélo. La machine fait preuve de maniabilité en ville et devient très joueuse dans les petits virages hors agglomérations. Cela grâce à la précision de sa fourche inversée de 40 mm à l’avant et l’efficacité de son amortisseur arrière en position centrale (non réglable).

Pour freiner l’Italienne

Aprilia a choisi de l’équiper d’un disque flottant de 300 mm à l’avant pincé par un étrier radial 4 pistons et un disque de 218 mm à l’arrière associé à un étrier simple piston. Le freinage s’avère être efficace dans l’ensemble, mais gagnerait à avoir un poil de mordant en plus.

À noter, le baby Tuono dispose d’un système ABS Bosch uniquement à l’avant.

Le look Tuono

De loin, on pourrait confondre la petite de la grande. En effet, la 125 ressemble trait pour trait à son ainé, la Tuono V4 1100. Les formes de la moto sont plutôt valorisantes et clairement sportives. Sur cette machine, on retrouve du plastique, beaucoup de plastiques. Une matière (de bonne facture) qui constitue chaque élément esthétique de la 125 jusqu’au faux silencieux d’échappement !

Les aspects pratiques

Côté pratique, la Aprilia est dotée d’un réservoir de 14,5 litres et d’une consommation moyenne de 3,6 l aux 100 km. Cela lui confère une bonne autonomie de 400 km. Niveau rangement, l’espace sous la selle permet de facilement loger un antivol.

Petite ombre au tableau, l’instrumentation de la machine est plutôt rudimentaire comparé à la concurrence. Au menu, compte-tours analogique et écran numérique proposant la vitesse, un trip1, un trip 2, la distance totale parcourue et une vitesse max. Ni horloge ni jauge à essence ou d’indicateur de rapport engagé ne sont au rendez-vous…

Verdict

Pour 4529 €, la Aprilia Tuono 125 se place comme une digne héritière de la lignée des Tuono. Elle a tout d’une sportive, mais se cache derrière un grand guidon. Un petit jouet idéal pour s’initier à une conduite plutôt dynamique et s’offrir ses premières sensations de vitesse. Malheureusement, la plage d’utilisation haut perchée du moteur fait de cette machine une moto légèrement exigeante pour un (ou une) jeune débutant(e).

Pour information

Jusqu’au 30 septembre 2018, la Tuono 125 est disponible pour 3999 € au lieu de 4529 € dans les concessions Aprilia. Une offre qui la place comme l’une des 125 premiums les moins chers du marché. Une soustraction de 530 € qui nous fait oublier l’instrumentation rudimentaire et l’abondance de plastique.