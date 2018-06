La CB125R, c’est avant tout une gueule

Prendre du plaisir à regarder une 125 cela vous parait impossible ? Cette petite machine relève le défi ! Il faut l’avouer, les lignes de cette gamme Neo Sport Cafe sont réussies et surtout valorisantes grâce au soin apporté aux finitions. Alors que certains jeunes préféreront sûrement le style technologique et les lignes découpées au scalpel de la KTM, la petite CB joue dans la sobriété et ça marche ! Bien que la machine arbore une taille de guêpe, les entrées d’air et le sabot moteur peint façon aluminium brossé ainsi que la grosse fourche inversée Showa viennent muscler l’ensemble. On ne rougit donc pas forcément à côté de cylindrées plus importantes, et point remarquable, les autres motards vous saluent (ce qui n’est pas forcément le cas sur toutes les 125). La signature lumineuse caractéristique de la gamme est dorénavant entièrement à LED. Les clignotants avant restent maintenant allumés en permanence en tant que feu de position. Un ajout qui assure une meilleure visibilité en circulation et une meilleure perception de la vitesse d’approche (on notera néanmoins l’absence de feu de détresse). De quoi allier style et sécurité.

Une moto pour jeune citadin(e)

Évoluer en ville avec cette machine relève d’un jeu d’enfant. Son gabarit étroit et son poids extrêmement contenu (126 kg tous pleins faits) font de cette bécane un véritable vélo. Bien suspendu grâce à sa fourche Showa inversée de 41 mm de diamètre et son amortisseur arrière (malheureusement non réglable), elle se laisse emmener dans n’importe quels exercices urbains sans sourciller, et cela en toute sécurité. Une agilité renforcée par une position de conduite confortable et un faible rayon de braquage. Moto de débutant oblige, elle se montre prévisible au possible. Le monocylindre délivre sa puissance de façon progressive, mais permet des accélérations vives (faute d’être démonstratives) grâce à une boite courte sur les premiers rapports et un levier d’embrayage doux.

Un freinage efficace

Sortie du capharnaüm des villes en direction des petites départementales, la CB125R a encore de nombreux atouts dans sa manche. C’est donc l’occasion de parler du freinage. Efficace, progressif et couplé à un système ABS Bosch, il arrêtera sans problème la fougue des 13 valeureux poneys de son moteur. On regrettera toutefois les déclenchements intempestifs de l’ABS lors de l’utilisation du frein arrière. Point notable, car rare dans la catégorie, la 125 accueille une centrale IMU qui va aider à répartir le freinage entre l’avant et l’arrière. À l’usage, ce boitier reste discret.

Les autoroutes out !

Arrivé sur les portions d’autoroute, faites demi-tour ! Alors que la machine est un régal à conduire en milieu urbain, sur les grands axes, c’est une autre paire de manches. Lorsque l’on est posé en 5 ou 6, tordre la poignée de gaz à fond ne vous satellisera pas tant les relances sont absentes. Le moteur emprunté s’essouffle vite sur ce terrain. L’ensemble vous procure une sensation de vulnérabilité plutôt déplaisante.

Verdict

Facile, fiable et valorisante, La CB125R reste fidèle à l’image de la marque ailée. Un cocktail sobre et efficace sublimé par une gueule ravageuse qui séduira une clientèle jeune et urbaine.Une cible où cette machine risque de jouer à couteaux tirés avec la KTM 125 Duke vendue au même prix (4 499 €). Enfin, il ne manque pas grand-chose à cette CB pour s’approcher de la 125 idéale. Deux petits chevaux de plus, un poil plus d’agrément moteur, et le compte y est.