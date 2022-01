Le Seat MÓ 125 (essai à lire ici) est un scooter de la marque Silence resiglé et vendu par la firme espagnole. Peut-il être une alternative pertinente aux autres mobilités urbaines ?

Seat MÓ 125 : un scooter électrique convaincant ?

Nicolas, le jeune permis de la rédaction, porte une appétence pour des motos telles que la Honda CB500F et la BMW R NineT Pure. On est donc loin du scooter électrique... Et pourtant, après l’avoir roulé quelques jours en cycle urbain, son retour s’avère surprenant.