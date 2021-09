Nouveau concept vidéo de Moto Magazine ! L’idée est de faire tester des motos par Nicolas, notre jeune permis A2. À cela s’ajoute l’avis de Nadège, détentrice d’une CB500F, et qui a récemment décroché le permis A. On complète le tout avec Philippe Guillaume et son expérience.

Honda CB500F A2 2021 : l’essai-découverte de Nicolas

Nicolas n’est pas que rédacteur web et community manager pour Moto Magazine, c’est aussi un jeune permis A2. De fait, on lui a confié la dernière CB500F (lire son essai-découverte complet ici). De part son expérience de rookie de la moto, il livre un débrief spontané et naturel sur le dernier roadster natif A2 de chez Honda.