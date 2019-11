La gamme Thruxton s’enrichit d’un troisième modèle, et plutôt « Premium », comme on dit aujourd’hui dans les milieux autorisés… La Thruxton RS est donc une version améliorée de la Thruxton R, et tout particulièrement côté du moteur. Plus de puissance, plus de couple, plus de vivacité, bref, plus de choses pour aller vite… La RS, c’est plus fort que toi !!