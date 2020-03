L’épidémie de coronavirus est également lourde de conséquences pour le MotoGP. Depuis l’épreuve du Qatar du 8 mars disputée uniquement en Moto3 et Moto2, il n’y a plus eu de course. Difficile aujourd’hui d’avoir la moindre visibilité sur la reprise du championnat tant les annulations se succèdent.

Une course virtuelle

Le MotoGP est néanmoins bien décidé à occuper ses fans en organisant une épreuve e-sport - virtuelle donc - sur le jeu MotoGP 19. Sur la grille de départ, plusieurs pilotes du championnat international passeront du guidon à la manette. Citons notamment Marc Márquez, Valentino Rossi, Fabio Quartararo, Maverick Vinales ou encore Alex Rins. D’autres pilotes pourraient également confirmer leur participation d’ici le départ de la course virtuelle.

Ce Grand Prix inédit se déroulera sur le circuit du Mugello (Italie). Il s’agira d’une épreuve courte, comprenant une séance qualificative de cinq minutes, suivie d’une course de six tours. Elle aura lieu le dimanche 29 mars, à partir de 15 heures (heure française).

Un événement unique à suivre gratuitement

L’événement est diffusé gratuitement et en direct sur le site et la chaîne YouTube du MotoGP ou encore sur la page e-sport officielle du championnat. Les réseaux sociaux permettront également de voir cette course. Enfin, rien n’est encore sûr, mais des diffuseurs TV pourraient se montrer intéressés. On pense bien sûr aux chaînes du groupe Canal+ en France.

Quelques semaines après le début du championnat e-sport MotoGP, voilà qui devrait offrir une visibilité hors norme au jeu officiel du championnat, « MotoGP 19 ». La catégorie reine des courses motos met également le paquet du côté des rediffusions de courses historiques et des réseaux sociaux pour occuper ses fans durant cette intersaison prolongée.

Reste à savoir si cette épreuve virtuelle attirera autant les foules que les affrontements réels sur circuit. Réponse dimanche 29 mars à 15 heures donc.