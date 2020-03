Pour cause de coronavirus, la saison MotoGP ne démarrera pas ce week-end du 8 mars au Qatar. Mais le virus n’empêche pas... de jouer à la console. Et de disputer les premières épreuves du championnat eSport, virtuel, de MotoGP, qui débute aujourd’hui, jeudi 5 mars.

Devenez un pilote de course virtuel

Pour la 4e année consécutive, la catégorie reine des courses motos organise son championnat virtuel. Le principe est simple : faire s’affronter les meilleurs gamers du monde sur le jeu vidéo officiel du MotoGP. Tout le monde peut participer, cela ne coûte rien ou presque, et peut permettre, par la seule force de son talent, de vivre une expérience unique au sein d’une équipe et lors de (vrais) Grands Prix.

Car le « MotoGP eSport » (tel est le nom du championnat) propose un format unique. Après des qualifications en ligne, les meilleurs pilotes sur console sont recrutés par une équipe pour défendre ses intérêts.

Au cœur de quatre Grands Prix MotoGP

Et là, le rêve commence puisque les qualifiés se rendront sur quatre Grands Prix de la saison 2020 (le Mugello, le Red Bull Ring, Saint Marin et Valencia).

Leur rôle consistera à défendre, en tant que pilote, les couleurs de leur équipe.

Sur place, deux courses (le championnat en compte 8 en tout) seront au programme pour les gamers qui s’affronteront pour le titre de « Champion du monde MotoGP eSport ». Ils pourront dans la foulée suivre les épreuves réelles de MotoGP depuis le bord de la piste.

Tout le monde peut participer

Tout le monde peut tenter sa chance. Seul pré-requis pour se qualifier : posséder un PC, une Xbox One ou une PS4 ainsi que le jeu vidéo officiel du MotoGP, actuellement dans sa version 19.

Trois défis en contre-la-montre permettront d’établir un classement général. Et les gamers possédant le plus de points accéderont à la phase réelle, détaillée plus haut. Une bonne dose de talent et de travail sont requis pour atteindre la perfection.

Le premier challenge a été lancé aujourd’hui, jeudi 5 mars. Il s’agit d’effectuer un tour chrono du circuit du Qatar, avec le personnage de Valentino Rossi et sa moto. Ce challenge, accessible jusqu’au 8 mars, sera suivi par deux autres épreuves dévoilées sous peu. Alors à vos manettes, et que le meilleur gagne !