Coup sur coup, la Fédération internationale de moto (FIM), l’association des teams de GP et l’organisateur du championnat, Dorna sports, ont annoncé l’annulation du MotoGP du Qatar, prévu le 8 mars, et le report de celui de Thaïlande qui devait se dérouler 15 jours plus tard.

« L’actuelle épidémie de Coronavirus a entraîné l’application au Qatar de mesures fermes vis-à-vis des passagers en provenance de pays comme l’Italie expliquent-ils dans un communiqué. […] Les autorités qataries ont en effet décidé de placer en quarantaine, pour au minimum 14 jours, toute personne arrivant à Doha par le biais d’un vol direct Italie - Qatar, ou ayant séjourné dans ce pays ces deux dernières semaines. L’Italie jouant un rôle vital dans notre championnat, tant sur la piste qu’en dehors, il a donc été décidé d’annuler le week-end de [la catégorie] MotoGP. »

En revanche, les essais et courses Moto2 et Moto3 sont maintenus « dans la mesure où les pilotes étaient déjà présents sur place pour leur ultime test de présaison ».

Le GP de Thaïlande reporté, mais quand ?

Deuxième épreuve de la saison, le GP de Thaïlande prévu le 22 mars à Buriram a, pour sa part, été reporté à une date inconnue à ce jour.

« Alors que l’épidémie mondiale de coronavirus continue de se développer, le gouvernement thaïlandais a annoncé qu’il ne serait pas possible d’organiser le GP à la date initiale ont annoncé FIM, Irta et Dorna. [Nous] évaluons actuellement si une autre date est possible, pour l’événement, plus tard cette saison. »

Le calendrier initial 2020 comprenait 20 Grands Prix.