C’est vrai, moi, le TT, ce n’est pas trop ma tasse de thé. Je préfère largement la route et le circuit. Né à Paris, je n’ai jamais eu de prédispositions pour la pratique du tout-terrain. Alors aller rouler avec Dave Thorpe, un golgoth de 100 kg, quatre fois champion du monde de cross, sur un terrain ou même un char de combat n’irait pas… Mais bon, prenant à cœur mon job d’essayeur, et toujours prêt à me lancer des défis, j’ai jeté mon sac et ma pomme dans l’avion, direction le Somerset et sa belle campagne anglaise.

Début de commencement de trouille

À peine arrivé sur place, une ligne de CRF 450 F tirées au cordeau nous accueille. « Pu…n, c’est une formule 1 de cross l’engin ! » me dis-je, avec le début du commencement d’une petite trouille… « Meuh non, me répond un éminent confrère de la presse spécialisée, on est loin de la CRF 450 R, il manque 35 chevaux ! » Oui, mais la CRF 450 L partage quand même 70 % de pièce avec sa cousine de compet’, et moi, 70 %, ça m’impressionne déjà, même si la belle annonce « seulement » 25 chevaux, soit la puissance de la petite CRF 250 Rally (essayée par Fred&Aldo en Amérique du sud).

La moto IPN

Équipé façon enduriste, je me « pose » sur la CRF. Oui, j’ai bien dit « posé »… Avec une selle pas plus large qu’un IPN et perchée à 940 mm du sol, on ne s’y assoit pas vraiment. D’ailleurs, c’est toute la moto qui est étroite, sauf le guidon, lui, bien large.

C’est donc posé sur une sauterelle d’alu et de plastique que j’accomplis mes premiers tours de roue, appréciant, déjà, la rondeur du monocylindre.

Un kilomètre, une gamèle

Mais, à peine sorti du camp de base, on est déjà dans le « dur » : ornières, boue, mares, voilà même pas un kilomètre parcouru que je prends ma première gamelle… Heureusement, le poids plume de la moto aidant (130 kg), je la relève d’un coup de rein, et repars le mors aux dents ! C’est vrai qu’elle est légère, ça change des machines de route ! La CRF se place d’un mouvement du corps, d’un coup sec au guidon. J’ai l’impression de chevaucher la DTMX 125 de mon adolescence, mais avec des suspensions que n’auraient pas reniées les ingénieurs du quai de Javel, le siège historique de Citroën. La moto avale tout sous ses roues et se balade le long de ses interminables débattements pour survoler les mauvais terrains. Et comme en plus elle offre 315 mm de garde au sol, elle passe vraiment partout ! Ça commence à me plaire le tout-terrain…

Motorisation satisfaisante

Côté moteur, j’avoue avoir affiché une moue moqueuse à l’annonce de la puissance. Pensez donc, 25 chevaux pour une partie-cycle pareille, c’est un peu comme installer un moteur de Smart dans un Mercedes classe G ! Mais en fait, c’est exactement ce qu’il me fallait, et pour avoir tendu l’oreille du côté des « pros », même eux ont finalement apprécié ce moteur rond et assez puissant dans 90 % des cas. Assez coupleux, ne pilonnant guère et avec des montées en régime correctes. On aimerait juste, par moments, une poignée de watts supplémentaire… Tout comme une sonorité un peu plus flatteuse ; ici, on est bien loin du CRF 450 R. Je note aussi une connexion gaz/roue arrière parfaite pour doser pile-poil la puissance dans des conditions difficiles (boue, devers, etc.).

Route de liaison

Le freinage étonne aussi, offrant puissance et dosage en toutes circonstances ; il faut dire qu’il n’y a pas beaucoup de masse à stopper. Enfin si, avec moi dessus, ça commence à faire ! À noter que la CRF 450 L, parce qu’elle homologuée comme « enduro », peut s’affranchir de l’ABS tout en étant autorisée à prendre la route. D’ailleurs, on s’y est exercé en fin de journée. Et force est de constater que ce n’est pas son truc. Le moteur trépigne un peu, la tenue de route en pneu TT est assez moyenne, et le confort est aux abonnés absents. Pensez « route », mais seulement pour des liaisons…

Verdict

Je suis arrivé tendu, et reparti détendu ! C’est peut-être ça la qualité première de cette moto, permettre à un « poireau » de s’en sortir, de rouler sans stresser et même de prendre du plaisir sur un terrain très difficile. Cette CRF 450 L rassure et met en confiance, la preuve, ma première gamelle fut aussi la dernière. Mes collègues « spécialistes » du TT l’ont aussi appréciée, comme quoi c’est bien une Honda, tout le monde se sent de suite à l’aise. C’est décidé donc, je me mets au tout-terrain ! Enfin presque, parce que 10 699 € pour quelques heures de loisir, ça fait redescendre… sur terre.