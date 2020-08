Royal Enfield explique sa croissance et son succès à l’international par la sortie de son monocylindre 500 cm3 longue course UCE (Unit Construction Engine) qui équipe les Bullet et Classic. Avant qu’il ne tire sa révérence sous l’effet des normes antipollution, la marque indienne a décidé de célébrer ce bloc de 27 ch avec la Classic « Tribute Black », une édition limitée à 1000 exemplaires, numérotés comme il se doit.

Comme son nom l’indique, cette édition se distingue par sa robe noire qui habille jusqu’au fameux moteur, ailettes exceptées. Le coloris choisi, un mélange de mat et de brillant, contribue à la superbe de l’ensemble, à l’instar des filets de réservoir, toujours peints à la main (accéder ici à notre vidéo sur cet art délicat).

Pour envisager de tailler la route, sereinement et en duo, à son guidon, cette édition spéciale de distingue également par sa selle passager confort, ses sacoches cavalières en toile et ses rétroviseurs dits « touring ».

La « Tribute Black » sera disponible dès septembre au tarif de 6 295 €, soit 300 € de plus qu’une Classic 500 Stealth Black. Un must have pour tous les amoureux de machines anciennes avant que le modèle ne quitte le catalogue du constructeur indien après des décennies de bons et loyaux services. Une page d’histoire motocycliste se tourne.