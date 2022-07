Qui aurait pu croire que Fabio Quartararo serait aussi vite propulsé comme pilote moto de référence après ses débuts en MotoGP en 2019 ? Après avoir enchainé 7 podiums la première année et obtenu le titre de "Rookie of the Year", il remporte le MotoGP 2021 avec 5 victoires !

Actuellement 1er du classement de la saison 2022 avec 172 points, le pilote français a reçu l’une des plus hautes distinctions ce 14 juillet : la Légion d’honneur de la république française afin de récompenser son parcours et son titre de premier champion français dans la catégorie reine. De quoi faire rayonner une fois de plus le sport moto en France !

"C’est une date à marquer d’une pierre blanche, les échos de cette distinction résonneront à jamais au sein du paysage sportif national, commente Sébastien Poirier, Président de la Fédération Française de Motocyclisme (FFM). C’est une reconnaissance au plus haut niveau des performances de notre champion du monde par la Nation. Je suis fier et me réjouis vivement pour Fabio, à travers lui c’est l’ensemble du sport moto qui rayonne."

