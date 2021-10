C’est une première pour lui cette saison, Marc Marquez a gagné une course sur un circuit qui tourne dans le sens horaire des aiguilles d’une montre. Ce n’était plus arrivé depuis le Grand Prix du Japon 2019. Preuve que le n°93 revient tout doucement à son meilleur niveau.

La victoire de l’Espagnol a mis du temps à se dessiner. Ce dernier a passé la majeure partie de la course derrière le grandissime favori de l’épreuve Francesco Bagnaia (Ducati). Parti depuis la pole position, Bagnaia a mené presque toute la course avant de chuter à quelques boucles du drapeau à damiers. Un vrai désastre pour les Rouges qui avaient déjà perdu Jack Miller alors qu’il faisait tampon entre Marquez et Bagnaia.

En revanche, c’est un grand jour pour le HRC puisque Pol Espargaro, le coéquipier de Marquez, termine deuxième. Enea Bastianini, seulement 16e sur la grille de départ, a réalisé une incroyable remontée. Le rookie s’est même permis de doubler Fabio Quartararo à deux virages de la fin. C’est son deuxième podium en quatre courses.

Fabio Quartararo, quatrième, devient le nouveau champion du monde de la catégorie reine. Le premier français de l’Histoire à réaliser cette performance. Seulement 15e (sa pire qualification en MotoGP) sur la grille, le Français n’a pas paniqué. Malgré un mauvais départ (17e dans le premier tour), El Diablo a pris son temps pour doubler ses adversaires. En partant d’aussi loin et avec Pecco en pole, Quartararo n’espérait certainement pas décrocher le titre en Italie. Mais avec 5 victoires et 10 podiums, le Tricolore est justement récompensé de ses efforts. D’ailleurs, dans le parc fermé pour l’interview d’après course, Marc Marquez a tenu à féliciter le nouveau champion en disant qu’il avait largement dominé cette saison 2021. C’est le premier titre pour Yamaha depuis Jorge Lorenzo en 2015.

Johann Zarco (Ducati Pramac), Alex Rins (Suzuki) et Aleix Espargaro (Aprilia) complètent le top 7. Pour sa troisième course au guidon de l’Aprilia, Maverick Vinales se hisse dans le top 10 (8e), une beau résultat. Luca Marini (VR46 Ducati) se classe 9e, devant Valentino Rossi. La légende italienne a vécu son dernier Grand Prix à domicile et l’émotion était palpable à l’arrivée.

Classement du Grand Prix Emilie Romagne (Misano 2)

1 93 Marc MARQUEZ (HONDA) 41’52.830

2 44 Pol ESPARGARO (HONDA) +4.859

3 23 Enea BASTIANINI (AVINTIA DUCATI) +12.013

4 20 Fabio QUARTARARO (YAMAHA) +12.775

5 5 Johann ZARCO (DUCATI) +16.458

6 42 Alex RINS (SUZUKI) +17.669

7 41 Aleix ESPARGARO (APRILIA) +18.468

8 12 Maverick VIÑALES (APRILIA) +18.607

9 10 Luca MARINI (DUCATI VR46) +25.417

10 46 Valentino ROSSI (YAMAHA SRT) +27.735

11 33 Brad BINDER (KTM) +27.879

12 51 Michele PIRRO (DUCATI) +28.137

13 4 Andrea DOVIZIOSO +41.413

14 21 Franco MORBIDELLI (YAMAHA) +42.830

15 30 Takaaki NAKAGAMI (LCR HONDA) +1’22.462

N’ont pas terminé la course :

63 Francesco BAGNAIA (DUCATI)

88 Miguel OLIVEIRA (KTM)

89 Jorge MARTIN (PRAMAC DUCATI)

27 Iker LECUONO (TECH 3 KTM)

73 Alex MARQUEZ (LCR HONDA)

43 Jack MILLER (DUCATI)

9 Danilo PETRUCCI (TECH 3 KTM)

36 Joan MIR (SUZUKI)

Le dix-septième et avant-dernier GP de la saison 2021 se tiendra à Portiamo du 5 au 7 novembre prochain. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats.

crédit photo : motogp.com