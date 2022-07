L’annonce d’une moto électrique par Ducati a provoqué stupeurs et surprises au sein de la communauté motarde ! D’autant plus que ce premier prototype aura la lourde charge de remplacer Energica en championnat du monde de MotoE, catégorie électrique du MotoGP.

Le projet avance sur les chapeaux de roues, en témoignent les nouvelles images et informations dévoilées par la firme de Bologne. Thomas Baujard (GP Mag) a d’ailleurs eu l’occasion d’approcher de nous détailler la moto en vidéo sur les réseaux sociaux :

Ducati V21L MotoE : la pistarde électrique ultime ?

Racheté par Audi en 2012, Ducati profite des dernières avancées du constructeur allemand sur le segment électrique. Il est donc logique de voir la V21L hériter d’une technologie de pointe, avec le support du groupe Volkswagen et du centre Salzgitter, spécialiste des batteries lithium-ion.

Le moteur développe 150 ch, 140 Nm de couple avec un régime maximal de 18 000 tr/min et une vitesse de pointe de 275 km/h. Le poids total de la moto - dont l’essentiel de la partie cycle se compose d’aluminium et de carbone - est annoncé pour 225kg. La batterie (18kWh et 1152 cellules cylindriques) de 118 kg est disposée au centre du châssis. Pour rappel, les Energica affichaient 260 kg avec des batteries plus volumineuses. Enfin, le chargeur de 20 kW pourra réalimenter la Ducati à 80% en 45 min.

A noter la présence de deux systèmes de refroidissement indépendants (moteur et batterie) afin d’éviter toute nécessité de refroidir la moto entre les courses et le rechargement dans les paddocks.

Coté châssis, on retrouve la fourche Öhlins NPX 25/30 de la Ducati Superleggera V4, un amortisseur TTX 36 à l’arrière et le système de freinage GP4 signé Brembo.

« Nous avons entrepris de développer la moto électrique de course la plus performante que permettent les technologies actuelles. et de nous servir de ce projet comme d’un laboratoire pour notre développement futur explique Claudio Domenicali, PDG de Ducati. Ce que nous avons réussi à faire est surprenant. Dès que je me suis assis sur cette moto, j’ai pu constater la qualité du travail livré par notre team, et quand je se retourné au garage, j’ai ressenti un profonde fierté pour ce que nous avions pu réaliser, une fois encore. »

L’an prochain, 18 Ducati V21L poseront leurs roues en Grand Prix.