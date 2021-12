C’est au pilote d’essai Emmanuele Pirro que l’on doit les premiers tours de roues de celle qui, certes, ne s’appelle pas officiellement E-Panigale (son nom de code est V 21 L), mais marquera d’une pierre l’histoire de la firme de Borgo Panigale en étant la première Superbike électrique. Ducati a en effet dévoilé les premières photos d’action de la moto qui, en 2023, sera sur le plateau du Moto E, le Moto GP dédié aux motos électriques.

Alors, ça turbine ?

Evidemment, aucun chiffre de poids, de puissance et aucun chrono n’a filtré. Pirro se dit très content de la moto (en même temps il est payé pour rouler et dire qu’il est content) et Ducati répète qu’une sportive électrique de série, ce n’est pas pour demain.

Bref, à part s’extasier sur le fait que la E-Panigale non officielle a un carénage en carbone, un châssis monocoque et un radiateur (tiens, un refroidissement liquide, ce n’est pas si courant que cela sur les engins électrique), l’info est un peu maigre. Que voulez-vous, c’est la période de l’année qui veut ça.

Au fait, y aura-t-il de la dinde à Noël ?