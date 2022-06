La fin de la saison 2022 du MotoGP approche et les annonces se multiplient : tandis que Suzuki quitte la catégorie reine, Jack Miller se sépare de Ducati pour s’apprêter à rejoindre le team KTM officiel en 2023. C’est aussi le cas d’Álex Márquez qui fait le choix de quitter Honda pour le team Gresini Racing Ducati. Une décision visiblement soutenue par son frère Marc Márquez.

« J’ai parlé avec Lucio Cecchinello et je lui ai dit que je ne me voyais pas sur cette moto, que c’était mon choix et que je ne savais pas si j’allais rentrer chez moi ni où, explique le pilote à nos confrères motoracenation. Mais je ne me voyais plus ici. J’ai besoin d’un changement. Mentalement, nous avons eu une saison et demie très difficile et j’avais besoin d’un changement, et ce changement va beaucoup m’aider (...) Marc m’a demandé ce que je voulais, s’il je me voyais chez Honda ou pas, je lui ai dit que j’avais besoin d’un changement et quand une décision est prise, nous nous soutenons et il m’a soutenu, comme le ferait un frère normal ».

Álex Márquez ajoute être insatisfait par sa Honda RC213V du team LCR, et espère obtenir de meilleurs résultats sur sa future Ducati Desmosedici en équipe avec le pilote Fabio Di Giannantonio.