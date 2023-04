En 2022, 133 800 véhicules - tous types confondus - ont été dérobés. L’Observatoire des vols Coyote Secure constate une hausse de 9% par rapport à 2021, soit 1 véhicule volé toutes les 4 minutes (!). Sans surprise, les motos et scooters restent les plus touchés : 42 motos volées pour 1000 et 52 scooters volés pour 1000 contre 2,5 voitures volées pour 1000. La Mutuelle des Motards confirme la tendance en indiquant une augmentation du risque de vol de 13% entre 2021 et 2022.

Si les antivols limitent le fléau, qu’ils soient électroniques, mécaniques (voir la liste des antivols recommandés par la FFMC) ou reliés par géolocalisation (traceurs), aucun deux-roues n’est à l’abri de la convoitise des malfrats. En sus, rares sont les motos et scooters retrouvés après un vol : 2 foyers sur 5 retrouvent leur deux-roues volé, tandis qu’1 foyer sur 2 parvient à récupérer sa voiture. Ceci s’explique par la dissimulation fréquente du deux-roues volé dans un box ou conteneur (58% des vols). Coyote Secure indique même une hausse de la pratique de 8% en 1 an !

Vol de motos et scooters en 2022 : le Honda X-ADV toujours en tête

Comme le rappelle à juste titre la Mutuelle des Motards, l’objectif de ce TOP 10 n’est pas de décourager les potentiels acheteurs des modèles de la liste, mais plutôt de les inviter à prendre toutes les dispositions pour protéger leur machine.

Classement Modèle 1 Honda X ADV 750 2 Honda PCX 125 3 Yamaha TMAX 530/560 4 Yamaha Tracer 7 5 Piaggio Liberty 125 6 BMW R1250GS 7 Yamaha Ténéré 700 8 Honda Forza 125 9 Yamaha Tracer 9 GT 10 BMW R1250RT

La logique veut que le véhicule le plus volé soit le plus vendu (voir le top 50 des meilleures ventes de 2022). Si la plupart des modèles valident l’équation, la Honda X ADV (premier du classement) est loin d’être le best-seller : parmi les machines les plus volées, c’est le Honda Forza 125 qui truste la tête des ventes, suivi par le Yamaha TMAX, le Honda PCX 125, les BMW R 1250 GS, R 1250 RT et la Yamaha Ténéré 700. Du reste, le classement ne change pas ou peu par rapport au TOP 10 des motos et scooters les plus volés en 2021.

Vol de deux-roues, la Mutuelle des Motards engage de nouvelles dispositions contre le vol pour ses assurés

Les équipements et autres pièces détachées deux-roues sont aussi la cible des voleurs. De plus en plus techno et onéreux (écran TFT etc.), ils peuvent être dérobés directement sur place, sans déplacer la moto. Pour faire face à ces préjudices, la Mutuelle des Motards a fait évoluer sa garantie vol. Avec celle-ci, tous les équipements, d’origine ou de remplacement (configuration d’usine), sont pris en charge. L’option "garantie accessoires" permet également de couvrir les équipements ajoutés, peintures personnalisées comprises.

D’autres mesures sont mises en oeuvre par la Mutuelle pour favoriser la protection des motos, telles que la mise en garde des assurés en temps réel en cas de prolifération des vols dans leur région, la mise en place d’une charte traceur (réduction de la franchise vol si un traceur est équipé), et un remboursement de 50 euros sur la cotisation annuelle en cas d’achat d’un antivol classe SRA ou d’un traceur.

Vol de deux-roues, les conseils de la Mutuelle des Motards

