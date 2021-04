L’équation est implacable : les véhicules les plus volés demeurent les plus vendus. Les systèmes de protection électroniques et les antivols mécaniques (voir la liste des antivols recommandés par la FFMC) limitent la casse, mais le fléau reste entier.

Vol de deux-roues : Honda en tête de liste

Sans surprise, les modèles cités lors de notre sujet sur les régions les plus concernées par le vol de deux-roues en 2020 atterrissent dans ce top 10. On note tout de même l’arrivée fracassante du Honda X-ADV en première position. S’ensuit du Honda PCX 125 sur le podium, classé premier en 2019. Le petit scooter devance même les sempiternels Yamaha T-Max, toujours très prisés par les malfaiteurs.

Eric Marot, responsable classification des véhicules à la Mutuelle des Motards, fait le point sur les différents modèles du top 10 :



Le X-ADV devient la cible des voleurs du fait de ses nombreuses qualités "utiles" (performances, franchissement) pour une certaine frange de la population. Sa smartkey ne le protège pas suffisamment contre le mouse jacking. Le succès du PCX est tel que les voleurs voient en lui un véhicule facile à écouler. Le T-Max a encore beaucoup de succès. Pour l’instant, le 530 DX a toujours la préférence des voleurs mais il est talonné de près par le 560 Tech max. Concernant l’Africa-Twin, c’est un habitué de ce classement. Attention, son système antivol intégré ne détourne pas les voleurs. Seule bonne solution : l’antivol mécanique attaché à un point fixe (quand c’est possible). La 1000 comme la 1100 sont prisées. Le 125 Forza suit la même règle que le T-Max : lui aussi est victime de son succès. La présence de la Tracer 900 GT dans notre classement est à relever car logiquement, ce devrait être la version roadster (MT-09), bien plus vendue, qui devrait être une cible privilégiée. La BMW GS est rentrée dans le top depuis 3 ans maintenant. Le nombre très important de motos assurées, la fréquence vol qui ne faiblit pas, ainsi que le fait qu’elles soient souvent récentes, voire neuves, et fortement équipées, augmente de façon très sensible le montant de l’indemnisation. La 675 Street triple trône depuis sa sortie sur le marché dans la liste du top 10, naviguant d’une place à une autre au fil des années. Maintenant, c’est au tour de la 765 Street triple de prendre le relais et ce n’est hélas pas une surprise de la retrouver ici. Le MP3-LT est le roi des scooters tricycles, que ce soit en France ou ailleurs. Il trouve donc tout naturellement sa place dans ce classement.

Les pièces moto et scooter aussi en ligne de mire

La Mutuelle des Motards nous rapporte que les deux-roues sont souvent spoliés directement de leurs éléments. Ainsi, les silencieux, rétroviseurs, top cases (contenus compris) et éléments de carrosserie sont régulièrement visés. Rien d’étonnant de constater que les écrans TFT sont désormais pris pour cible : onéreux et faciles à démonter, ces derniers ne courent pas le marché de l’occasion et attirent les voleurs.

