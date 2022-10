Dans le département du Rhône (69) et plus précisément dans le Grand Lyon, mieux vaut bien attacher son deux-roues ! En effet, la Mutuelle des Motards alerte les usagers en communiquant une hausse de 35% des vols de motos et scooters depuis décembre 2021. Quant à l’ensemble du territoire français, les vols ont augmenté de 10%.

Si les vols visent essentiellement les modèles "à risques" tels que les BMW R1250 GS, BMW R1200 GS, Yamaha MT07 ou les Honda CRF 1100 Africa Twin, de nombreux autres deux-roues en sont également victimes (voir le top 10 des motos et scooters les plus volés en 2021).

Vols de deux-roues à Lyon : les conseils de la Mutuelle des Motards

Ne lésinez pas sur les antivols de toute nature. Fixez votre ou vos antivols mécaniques sur un point fixe et sur une partie non-démontable de votre moto (cadre et bras oscillant par exemple). Veillez à ce qu’ils ne touchent pas le bitume, car les masses et les meuleuses seront d’autant plus efficaces pour les détruire.

Attachez votre moto dans les lieux fréquentés, éclairés de nuit et éloignés de la voirie.

En cas de vente de votre moto, privilégiez les rendez-vous dans des lieux publics et fréquentés.

Un traceur actif et préalablement installé sur votre moto vous permettra de la géolocaliser ou d’être alerté d’un mouvement suspect via une application dédiée ou auprès du constructeur de l’appareil.

Pour plus de conseils avisés, rendez-vous sur le site de la Mutuelle des Motards.