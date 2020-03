Le confinement lié au Covid-19 se prolonge partout en Europe et dans le monde. Pour nous faire patienter, la Dorna (société détentrice des droits du MotoGP) a suivi l’exemple de la F1. À savoir, organiser des courses virtuelles avec des vrais pilotes - voir plus d’informations sur le concept ici.

La première course d’eSport (sport électronique) s’est déroulée ce dimanche 29 mars 2020 sur le circuit du Mugello (six tours). Dix pilotes de la catégorie reine se sont affrontés sur PlayStation 4 :

- Fabio Quartararo (SRT Yamaha)

- Maverick Vinales (Yamaha)

- Alex Rins et Joan Mir (Suzuki)

- Marc Márquez, Alex Márquez (Honda)

- Francesco Bagnaia (Pramac Ducati)

- Iker Lecona, Miguel Oliveira (KTM Tech 3)

- Aleix Espargaro (Aprilia)

Auteur de la pole position, Fabio Quartararo s’est accroché au premier virage avec Maverick Vinales, son futur coéquipier chez Yamaha. Ce crash profitait à Pecco Bagnaia et Alex Márquez qui se sont arsouillés pour la victoire. Mais l’Italien est parti à la faute à mi-course, laissant filer l’Espagnol vers sa première victoire en MotoGP.

Malgré sa chute, Bagnaia a réussi à conserver la deuxième place jusqu’au drapeau à damiers. Repartis bons derniers, Maverick Vinales et Fabio Quartararo sont parvenus à remonter avant de conclure la course au 3e et 4e rang. Dommage pour le Français qui avait la vitesse pour jouer la gagne ou au moins le podium.

Moins à l’aise dans le monde virtuel, Marc Márquez, le champion du monde en titre, s’adjuge la 5e place. Il est suivi par les pilotes Suzuki, Alex Rins (6e) et Joan Mir (7e). Miguel Oliveira, Iker Lecuona et Aleix Espargaro complètent le top 10. A noter que Lecuona et Espargaro ont fait le show. Pas par leur vitesse, mais plutôt par un grand nombre de highside. Les pilotes qui étaient tous en facecam s’en sont d’ailleurs bien amusés.

Résultats de la course ci-dessous



La Dorna a déjà annoncé qu’une deuxième épreuve se tiendra le 12 avril, sur le même format (5 min de qualifications et une course de 25%). En revanche, le circuit et la liste des pilotes engagés n’ont pas encore été communiqués. Les informations devraient être annoncées dans les prochains jours.

crédit photo : motogp.com