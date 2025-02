Moto Magazine n°417 - mars 2025 : le sommaire

Toute l’actu moto

Ce début d’année commence fort pour la pratique de la moto, et en bien ! Les années de lutte de la FFMC ont fini par payer : la circulation interfiles est enfin légalisée sur tout le territoire.

On parle aussi Salon du 2 roues de Lyon qui se déroulera sans doute au moment où vous lirez ces lignes, record avec les ventes mondiales de BMW mais aussi compétition avec les 50 ans de l’Enduro Pale.

Dossier : la moto électrique a-t-elle de l’avenir en France ?

Rejeté en bloc par une majorité de motards, le deux-roues électrique n’en fini pas de relancer les débats houleux de notre communauté. Mais où en est-on sur l’électrique, au juste ? Entre le rétrofit des vieilles machines sauvées de la casse par Noil et Bymoss, les (quelques) nouveaux modèles 2025 et les marques "premium" bien établies (Zero Motorcycle, LiveWire), on fait le point sur la moto électrique et son avenir toujours aussi flou dans nos contrées.

Essai : Ducati Multistrada V2 S 2025

La nouvelle Multistrada V2 fait peau neuve, et c’est peu de le dire : nouveau moteur V2, nouvelle partie cycle, nouveau look et disparition de la distribution desmodromique. Pourra-t-elle nous faire oublier les précédentes ?

Comparatif roadsters mid-size A2 : japonaises VS chinoises

L’expression "Quand la Chine s’éveillera" perdure, et pourtant, elle semble bien éveillée sur certains segments. C’est le cas de la moto, notamment chez les roadsters mid-size A2, où les CFMoto 450 NK et QJMotor 550 SRK mettent à la nouvelle Honda CB500 Hornet à l’épreuve. Est-ce le début d’une conquête pour les constructeurs de l’empire du milieu ?

Essai Honda XL750 Transalp 20025

Revue et corrigée, la nouvelle Honda XL750 Transalp 2025 s’apprête à gonfler ses muscles face à la concurrence, l’excellente Suzuki V-Strom 800 DE en tête. On fait le point avec ce nouvel essai.

Essai Honda NC750X 2025

La Honda NC750X, ou la meilleure moto-utilitaire de l’histoire ? Efficace, polyvalente, et surtout accessible coté tarif malgré sa boite DCT de série, elle a tout pour plaire au "commuter" qui ne veut pas se ruiner. Voici notre verdict.

Essai Kawasaki Z900 2025

L’un des roadsters 4 cylindres les plus populaires (et donc l’un des plus vendus !), la Z900, va devoir se préparer à une rude concurrence avec Honda et sa nouvelle CB1000 Hornet. Kawasaki l’a bien compris en misant sur un tarif plus attractif et une meilleur équipement de série. Cela suffira-t-il à esquiver les piqûres de frelons ? Rien n’est moins sûr...

Essai Triumph Speed Twin 900 2025

Vous trouvez la Bonneville trop "classique" ? La Speed Twin 1200 trop chère ? Alors la nouvelle Triumph Speed Twin 900 est peut être faite pour vous. Axel nous décortique ce nouveau millésime 2025.

Reportage : le Woodstock de la moto

Connaissez-vous le Belgian Classic Trophy de Gedinne ? C’est une course de motos et side-cars "classiques" qui a lieu, chaque année, sur le circuit Gedinne dans les Ardennes belges. Un superbe événement que l’on vous fait découvrir avec notre reportage exclusif.

Test équipements : 5 boosters de batterie à l’essai

Et si avoir un booster compact dans son sac à dos était indispensable pour éviter les pannes de batterie (hors lithium), surtout en hiver ? On fait le point sur les meilleurs appareils du marchés, avec 5 tests effectués dans plusieurs diverses conditions sur batterie à plat.

MotoGP : interview de Johann Zarco et la bataille entamée par Marc Marquez

La saison 2026 du MotoGP approche. On fait le point sur la situation de Johann Zarco chez Honda LCR et de Marc Marquez, plus que jamais déterminé à décrocher le titre.