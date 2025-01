BMW Motorrad a toujours le vent en poupe. Alors que les BMW R 1250 GS et GS Adventure font partie des motos les plus vendues au monde, le constructeur bavarois signe, en 2024, les résultats les plus hauts de son histoire. 210 408 motos, dont 118 727 en Europe, 26 177 en Allemagne et 20 693 en France. Les autres marchés ne sont pas en reste, avec les États-Unis (17 272 motos), le Brésil (15 267 motos), la Chine (13 872 motos) et l’Inde (8 301 motos).



Une dynamique qui ne semble pas prête de s’arrêter : les ventes de la R 1300 GS, conjuguées à celles des R 1250 GS, affichent 68 000 unités vendues, soit le tiers de toute leur production. En France, les R 1300 GS et R 1300 GS Adventure se sont écoulées à 5719 exemplaires en 2024 ! C’est plus que Honda et sa Hornet (4229 unités) et Yamaha et sa MT-07 (3231 unités).

Ces résultats sont épaulés par un catalogue plutôt fourni, varié, même si contrasté en termes de ventes selon le segment : les R12 / NineT et F 900 R / XR coté roadsters, les S 1000 R / RR et ses déclinaisons "M" coté sportives, les RT / R18 sur le segment des routières et customs/cruisers... Sans oublier les trails mid-size avec les F 800 GS, F 900 GS et F 900 GS Adventure. Liste non exhaustive ! À titre d’exemple, la série F s’est écoulée à 40 890 unités, et les séries S et M 1000 à 27 147 unités dans le monde.

Markus Flasch, directeur de BMW Motorrad, conclut : "Avec les meilleurs résultats de vente de l’histoire de l’entreprise, BMW Motorrad conserve la première place dans le segment mondial des motos haut de gamme. Notre position de leader dans de nombreux segments et marchés repose sur notre volonté d’innovation, notre offre de produits très attrayante ainsi que sur notre stratégie cohérente de renforcement de la marque. Grâce à ces facteurs de succès, BMW Motorrad est bien positionné pour l’avenir et j’aborde donc l’année 2025 avec des perspectives très positives".