Né en 750 cm3 en 2004, passé en 800 cm3 en 2013, puis 900 cm3 en 2017, le roadster phare de Kawasaki, revu en 2020, revient en 2025 avec une nouvelle série d’évolutions technologiques pour continuer à séduire les motards adeptes du design Sugomi.

D’emblée, on remarque le nouvel éclairage avant à leds à triple optique, dont la pupille centrale est le phare principal. Le feu arrière a reçu un lifting : les éléments latéraux sont désormais en aluminium brossé, et gravés d’un logo “Z”. Avec leur aspect métallique, ces carénages ne sont plus solidaires du réservoir, ils se détachent au niveau du cadre qui apparaît dans ses coloris vert ou rouge vif. Ledit cadre a d’ailleurs été modifié derrière la colonne de direction pour apporter une meilleure agilité.

À l’arrière, une refonte du châssis a permis de gagner un peu de place pour accueillir la nouvelle selle. Celle-ci a été redessinée avec une mousse uréthane plus épaisse. De plus, les coins des côtés gauche et droit ont été arrondis pour offrir plus de confort aux jambes et permettent un meilleur accès au sol. La hauteur de selle est de 830 mm, et de 810 mm en option. Le moteur accueille quant à lui des profils d’arbre à cames révisés pour une meilleure économie de carburant et un couple accru à bas régime.

Un beau package électronique

Associée au ride-by-wire Kawasaki, la Z900 offre une réponse plus souple et plus linéaire à bas régime. Elle gagne ainsi 16 % de consommation par rapport au modèle précédent, et 11,3 % d’émissions de CO2. La sensibilité de sa centrale inertielle IMU à six axes a été augmentée, ce qui permet au système KCMF (Kawasaki Cornering Management Function) de gérer avec plus de précision les évolutions du moteur et de la partie-cycle en courbe. Le bloc agit sur les différentes assistances que sont le contrôle de traction KTRC et l’ABS en virage.

Avec deux modes de puissance, Full ou Low (75% des 124 ch, soit 93 ch), ses trois modes d’antipatinage et ses quatre modes de conduite (Sport, Road, Rain et Rider), sans oublier son shifter bidirectionnel qui fonctionne à partir de 1 500 tr/min, la belle Z s’équipe d’un package électronique sérieux ! Elle y ajoute en prime un régulateur de vitesse. Enfin, le nouveau tableau de bord TFT de 5 pouces est bien sûr équipé d’une connectivité Bluetooth.

Une partie cycle revue

Plus penchée vers l’avant, grâce à de nouveaux réglages de suspension avant et arrière, la Z900 2025 offre une meilleure sensation de stabilité et de confiance. Les étriers Nissin à montage radial et à quatre pistons opposés permettent un freinage encore plus puissant. La japonaise s’enrichit d’une version SE (Special Edition) qui se pare d’une fourche et d’un amortisseur Öhlins et d’un freinage Brembo, ainsi que d’une prise USB-C d’origine.