Si l’ensemble des nouveaux millésimes de la gamme Modern Classics 2025 se font attendre, Triumph lance les hostilités avec sa nouvelle Speed Twin 1200. Mieux encore, elle s’accompagne d’une nouvelle déclinaison, la Speed Twin 1200 RS, enrichie d’une partie cycle plus affûtée.

Le gros twin gagne 5 ch (105 ch à 7750 tr/min) et conserve son gros couple de 112 Nm à 4250 tr/min. Elle s’équipe de nouvelles suspensions arrière - signées Ohlins sur la 1200 RS - et d’une fourche inversée de 43 mm fournies par Marzocchi, entièrement réglables. Le freinage gagne en vigueur grâce à des étriers radiaux à 4 pistons Brembo Stylema mordant deux disques de 320 mm à l’avant.

Sur la Trumph Speed Twin 1200 RS, la monte de pneus se veut plus sportive, en témoignent ses Metzeler Racetec RR K3 (Metzeler Sportec M9RR sur la version standard) chaussant ses jantes de 17 pouces. L’ensemble pourra d’ailleurs être exploité à sa juste valeur grâce à l’ajout d’un mode de pilotage sport et d’un shifter up&down de série.

Une ergonomie plus radicale

L’ergonomie des deux Speed Twin a été repensée. Le guidon est avancé et placé plus bas, les repose-pieds sont reculés et réhaussés, avec une assise plus haute de 5 mm. Une selle qui, sur la version RS, revêt un traitement bi-matière plus qualitatif. Enfin, le réservoir, les carters moteurs et le silencieux ont été redessinés pour moderniser le look global.

Le deux nouvelles Triumph Speed Twin 1200 2025 débarqueront en concession au mois de janvier 2025 (14 895 euros pour la Speed Twin 1200 standard et 17195 euros pour la Speed Twin 1200 RS) dans des coloris noir, noir/blanc et orange/noir.