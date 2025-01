L’Enduro du Touquet Pas-de-Calais fête ses 50 ans cette année ; raison de plus pour s’y rendre, et supporter cette course française mythique ! Car ça va swinger, sur les plages du Touquet-Paris-Plage et de Stella Plage, les 7 / 8 / 9 février prochains.

La course opposera des milliers de concurrents à moto (et quelques centaines de quads). Sur un parcours de 13 km, les 3 grandes lignes droites semées d’embûches et de ralentissements (vagues, chicanes et virages typés "vélodrome") mettront les pilotes à rude épreuve jusqu’au premier grand virage de Stella Plage. Après 3h de course, en tenant compte de l’ordre de passage sur la ligne d’arrivée, le classement final se fera au nombre de tours accomplis.

La compétition fera aussi la part belle à d’autres catégories, telles que les juniors (3,5 km de course pour les 13/17 ans pendant 1h30), les espoirs (1h de course pour les 11/15 ans) mais aussi l’Enduro Vintage, une épreuve très attendue par les amateurs. Elle regroupe toutes les motos d’avant 1996, sur une seule manche d’1h sur 6,7 km. Une course atypique à ne surtout pas louper !

Expositions, animations, villages

L’Enduro Pale, c’est aussi un vrai petit festival moto. Quatre villages pousseront aux abords de la course pour ravir le public, avec des constructeurs (Yamaha, Suzuki, Ducati...), des équipementiers, des associations et des stands de restauration. Des expositions et ventes aux enchères moto s’installeront au Palais des Congrès, tandis que des animations (le Red Bull Sand Session notamment) garniront un programme déjà bien complet.

Passez au Relais Motards Calmos de la FFMC62 !

L’antenne FFMC du Pas-de-Calais sera à l’oeuvre avec un Relais Motards Calmos tout au long du weekend. Un point de chute indispensable où chaque motard se verra offrir des boissons chaudes et quelques petites assistances mécaniques au besoin. On compte sur vous pour y faire un saut, au Centre Commercial Leclerc d’Herlin le Sec. Pour plus d’infos, rendez-vous sur la page Facebook de la FFMC62.

Informations pratiques

Dates : du 7 au 9 février 2025

Lieu : Touquet-Paris-Plage (front de mer du Touquet et Stella Plage)

Accès : A16 Sortie n°26 Etaples-Le Touquet-Paris-Plage / Gare SNCF d’Etaples-sur-Mer puis bus n°1 ou navettes

Tarif : entrée gratuite, sauf parking (12 euros la journée par véhicule)

Horaires : vendredi 7 à 14h30 (Enduro Vintage), samedi 8 à partir de 9h (juniors, espoirs et quaduro) et dimanche 9 à 14h (Enduro Pale)

Diffusion TV : l’Equipe, Automoto, France 3 Hauts de France, Région Hauts-de-France, Redbull TV.

Diffusion radio : RMC, France Bleu Nord et Picardie, Radio 6 (Côte d’Opale)

Toutes les infos sur l’Enduro Pale 2025 sont à retrouver sur le site officiel.