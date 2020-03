Le MotoGP agit face au coronavirus. La Dorna (gérant le championnat) a décidé de déplacer deux manches pour éviter leurs annulations à cause des risques de propagation du Covid-19. Ce sont les Grands Prix de Buriram en Thaïlande et d’Aragon en Espagne qui en font les frais. Ils se courront respectivement les week-ends du 4 octobre et du 27 septembre 2020.

La Thaïlande trouve une nouvelle date

Initialement programmée en début d’année, la manche thaïlandaise avait déjà été reportée il y a quelques jours. Malgré la volonté du gouvernement de prendre des mesures drastiques du fait de la proximité de la Chine, il fallait trouver une solution pour que l’épreuve soit maintenue.

L’organisation a donc choisi de la décaler de plus de six mois. De quoi laisser suffisamment de temps aux instances pour se retourner et élaborer un plan B. On connait l’importance des manches asiatiques pour la notoriété du MotoGP d’une part et pour le marché de la moto en général d’autre part.

Carmelo Ezpeleta organisera le MotoGP coûte que coûte

Conséquence de ce décalage, un autre Grand Prix bouge, celui d’Aragon, initialement prévu le week-end du 4 octobre. Les pilotes MotoGP goûteront au goudron d’Alcaniz avec une semaine d’avance. L’épreuve devrait se disputer le 27 septembre… enfin si la situation reste telle qu’elle est aujourd’hui. L’évolution du coronavirus pourrait inciter la Dorna et certains organisateurs à revoir, encore une fois, leurs plans en 2020.

Le patron du MotoGP, Carmelo Ezpeleta, est en tout cas déterminé à maintenir le championnat, comme il l’a déclaré en conférence de presse à l’annonce de ce nouveau calendrier. « On fera tout pour qu’il y ait un maximum de courses, a-t-il affirmé. S’il faut courir à Noël, on courra à Noël ». En attendant, la saison démarrera bien ce week-end, pour les Moto2 et Moto3 seulement, à Losail au Qatar.

