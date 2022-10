Afin de célébrer les différents lieux de l’histoire automobile ou motocycliste, la FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Époque) identifie, à l’aide d’une plaque, les nombreux sites qui ont été témoins de l’histoire de la locomotion motorisée. Ces plaques ont pour vocation de retracer les origines du lieu ainsi que l’impact social, économique et industriel sur le territoire concerné, que ces lieux concernent des motos, automobiles, engins utilitaires, militaires ou agricoles motorisés.

Thierry Grange, Dominique Favario, Roland Carlier et Alexandre Gennaro viennent de dévoiler la plaque « La Ravoire, site remarquable des motocyclettes BFG »

Ce dernier weekend, entourant Dominique Favario et Thierry Grange (le « F » et le « G » de BFG), cette cérémonie s’est déroulée en présence de M. le maire de La Ravoire (Alexandre Gennaro), de Roland Carlier (vice-président FFVE), de Serge Gross (délégué régional FFVE), ainsi que de nombreux BFGistes et collectionneurs de motos anciennes.

La plaque apposée à proximité de la Mairie de La Ravoire, promenade Villard Valmar

Sur la plaque, sous une photo de 1983 illustrant bon nombre de BFG devant l’usine ZI de l’Albanne, un court texte rappelle l’histoire et les grandes dates qui ont marqué la vie de la BFG. De plus, grâce à une interface dédiée, tous les passionnés peuvent, en scannant un QR code avec leur smartphone, découvrir un contenu additionnel et des images d’archive. Il est aussi possible de se rendre sur le site de la FFVE.

Entourant Thierry Grange, Dominique Favario, Roland Carlier et Alexandre Gennaro, une partie des participants devant la mairie de La Ravoire

L’initiative de la FFVE et de la mairie de La Ravoire est à saluer. N’en déplaise à certains, le patrimoine de notre beau pays est également industriel et depuis Louis Guillaume Perrault, la France a beaucoup apporté à l’histoire de la locomotion terrestre à deux roues.