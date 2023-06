Avis à tous les motards ! A l’occasion de la sortie du jeu vidéo MotoGP™23 ce jeudi 8 juin 2023, Moto Magazine lance un jeu-concours. 5 gagnants seront tirés au sort à partir du 20 juin !

Le premier gagnant remportera un jeu MotoGP™23 sur la plateforme de son choix, 1 an d’abonnement à Moto Magazine et le casque Replica Fabio Quartararo (HJC RPHA1).

Les 4 autres gagnants gagneront un jeu MotoGP™23 sur la plateforme de leur choix et 1 an d’abonnement à Moto Magazine.

Comment jouer ?

Abonnez-vous à notre page Instagram ou Facebook

Likez la publication

Commentez la publication en identifiant un(e) ami(e)

Fin du jeu-concours* le mardi 20 juin à 23h59 ! Les gagnants seront identifiés sous chaque post et contactés en message privé le lendemain.

Bonne chance à toutes et tous !✌️

* jeu-concours réservé à la France Métropolitaine. Règlement à retrouver ci-dessous en pièce-jointe (PDF).