Vous suivez actuellement le MotoGP et vous rêvez de piloter aux côtés de Fabio Quartararo, Marc Marquez et Francesco Bagnaia sur les circuits de la saison 2023 ? À la bonne heure, puisque le studio milanais Milestone s’apprête à sortir sa nouvelle adaptation officielle du Championnat du monde de MotoGP. Comme chaque année, nous retrouverons tous les pilotes, les Teams et les circuits des Grands Prix officiels de la saison en cours (y compris celui du Kazakhstan et de l’Inde !), que ce soit dans les catégories MotoGP, Moto2, Moto3 et MotoE.

MotoGP 23 : les nouveautés attendues

Le mode carrière promet d’être entièrement revu. Pour plus de réalisme, de nombreux choix seront proposés au joueur afin d’élaborer son propre parcours en compétition moto. Première étape oblige, il faudra débuter en Moto3 ! Ceci dit, selon les classements et résultats obtenus, passer plus vite d’une catégorie à l’autre sera possible. Trouver et établir des partenariats, signer des contrats et peaufiner le développement sa moto lors des essais saisonniers sera une composante essentielle de l’aventure.

Une dimension sociale s’ajoutera en dehors des circuits. Elle permettra d’interagir avec tous les acteurs du Championnat, que ce soit les pilotes, les Teams ou les constructeurs. Alliances et rivalités seront donc de mise... ce qui influencera votre carrière et le comportement de vos adversaires - dont l’IA promet d’être encore plus avancée - en course !

Parmi les nouveautés, la météo dynamique, imprévisible, demandera stratégie et concentration au gré des courses : en cas de pluie, troquer sa moto contre une machine adaptée aux conditions (course Flag-to-Flag) deviendra indispensable. Le mode multijoueurs fait évidemment son retour - en ligne ou écran scindé - avec un système de cross-play. Ainsi, peu importe sa génération de console de jeu*, chaque joueur pourra se mesurer aux autres sans être limité par son matériel. Enfin, le nouveau système d’aide à la conduite rend le jeu plus accessible. Il offre la possibilité d’apprivoiser le gameplay selon ses compétences. Alors, parés pour briller en catégorie reine ?

MotoGP 23 débarquera le 8 juin 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch à partir de 49,99 euros.

*cross-play uniquement disponible sur consoles PlayStation et Xbox