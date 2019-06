Avec son NGT, le constructeur Chinois NIU propose un scooter performant, bien fini, représentant une alternative intéressante à un scooter thermique pour un usage urbain et péri-urbain. Les données techniques sont prometteuses avec un moteur électrique Bosch de 3000 W, alimenté par deux batteries lithium-ion amovibles (cellules Panasonic). L’engin peut atteindre 70 km/h en mode sport (soit 20 km/h de plus que la vitesse maximale souhaitée par Anne Hidalgo pour le périphérique parisien). L’autonomie annoncée est de plus de 100 km.

L’esthétique du NIU, très sobre et sans fioriture, est valorisante.

Côté pratique

Le NGT dispose de trois modes de conduite, sélectionnables par un commutateur au pouce droit. En connectant une seule batterie sur les 2 disponibles (une sous la selle, l’autre sous le plancher), il n’est possible d’accéder qu’aux deux modes les moins énergivores : éco et dynamique.

Le mode « économie d’énergie - eSave » sera bien suffisant pour se faufiler dans les embouteillages à la vitesse de 25 km/h. Lorsque le niveau de charge est faible, le passage automatique en mode eSave permet d’atteindre sa destination.

Le mode « dynamique », adapté à la circulation en ville, autorise une vitesse maximale de 50 km/h.

Enfin, le mode « sport » délivre la puissance et la vitesse maximales (70 km/h).

Étudié pour les citadins en étage élevé (mais si possible avec ascenseur)

Les deux batteries jumelles sont facilement amovibles. Une poignée intégrée permet de les transporter aisément pour les recharger chez soi sur n’importe quelle prise secteur. Les citadins apprécieront de pouvoir monter leur batterie dans leur appartement à condition de pouvoir hisser les 11 kg de chacune d’entre elle à l’étage souhaité. Le chargeur fourni demande 3 h de charge par batterie, soit 6 heures en tout pour disposer à nouveau de 100 km d’autonomie. Un chargeur plus puissant, disponible en option, permet de diviser ce temps par deux en permettant la recharge simultané des deux batteries.

Connecté

Les scooters NIU sont livrés avec une carte SIM intégrée et restent connectés à l’application NIU (à télécharger). Le propriétaire est ainsi alerté en cas de déplacement suspect (ou non) de son scooter, peut suivre son état de fonctionnement en permanence et accéder à la notice d’utilisation. Tout cela depuis son smartphone qu’il pourra aussi choisir de recharger en roulant grâce à la prise USB intégrée.

Par contre, il fallait s’y attendre, le logement sous la selle est encombré par la batterie. Allégé de sa batterie, le coffre loge tout juste un petit casque jet. Et le choix de ne rouler qu’avec une seule batterie prive également le NGT de son mode sport bien pratique pour les périphériques et les voies péri-urbaines. Pour emporter ses courses, on se consolera avec le plancher plat et l’accroche sac au tablier.

Essai dynamique

On monte véritablement sur le NGT du fait de son imposante hauteur de plancher, surélevé par l’espace dévolu à a batterie. En mode sport, les accélérations sont franches et la vitesse maximale annoncée de 70 km/h est assez rapidement dépassée (du moins au compteur). En circulation urbaine, le mode dynamique est mieux adapté car les accélérations sont plus faciles à doser. Le scooter est stable et le freinage puissant et efficace grâce au couplage avant/arrière, ce qui est une exigence réglementaire du fait de l’absence d’antiblocage de roues sur ce modèle.

Verdict

Proposé à 4499 €, le NIU NGT reste évidemment coûteux par rapport à un scooter 125 thermique et bien moins polyvalent (capacité du coffre, vitesse maximale). Son acheteur pourra toutefois bénéficier du bonus écologique de 900 € accordé par l’État et de certaines aides régionales. L’Île-de-France par exemple accorde, uniquement aux professionnel(le)s, une aide de 1500 €, soit 2400 € d’aide au total. Ainsi subventionné le NIU NGT constitue alors une alternative intéressante pour les déplacements urbains et péri-urbains en apportant de surcroît la certitude de ne pas le voir interdit de cité, à plus ou moins long terme, du fait d’exigences environnementales et de création de ZFE (Zone à faibles émissions).