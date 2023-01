Les millésimes et nouveaux modèles BMW 2023 ont tous été dévoilés fin 2022 : M 1000 R, M 1000 RR, S 1000 RR, R 1250 R, R 1250 RS, et les éditions "100 years" des R 1200 NineT et R18. Pour autant, la firme bavaroise nous réserve une autre surprise cette année pour célébrer son centenaire, en témoigne le teasing lancé sur les réseaux sociaux.

Evidemment, la moto que l’on attend tous est la BMW R 1300 GS, en rumeur depuis de nombreux mois. N’oublions pas la potentielle BMW R12, dont le nom a récemment été déposé. Dérivée de la R18 esthétiquement, elle hériterait de la feu R 1200 C commercialisée entre 1997 et 2004 et serait motorisée par le flat-twin de 1170 cm3 de la R 1200 NineT. Reste que l’image communiquée par BMW semble abriter une moto assez haute, typée trail. Mais qui sait, peut-on s’attendre à une toute autre machine ?