Une sportive BMW moins chère que les (trop ?) exclusives S 1000 RR et M 1000 RR ? C’est possible avec BMW R 1250 RS 2023, qui suit logiquement les évolutions de son alter ego roadster, la R 1250 R.

BMW R 1250 RS 2023 : des équipements désormais de série

Si le moteur demeure identique - twin boxer de 1254 cm3 développant 136 ch et 143 Nm de couple - la moto gagne quelques agréments électroniques de série, tels qu’un contrôle de traction (DTC), un contrôle de freinage (DBC) et l’ABS Pro en virage.

Un mode "Eco" s’ajoute aux deux modes Road et Rain qui, en limitant le couple, se veut économe en carburant. Tout comme sur la R 1250 R 2023, une prise USB et un éclairage full LED apparaissent. L’écran TFT quant à lui, dispose également du nouvel affichage "Sport Core".

Les options et "packs" BMW sont évidemment de retour. Ils proposent, entre autres, une selle chauffante, un guidon large, un frein moteur adaptatif, un capot de selle et des modes moteurs supplémentaires (Dynamic et Dynamic Pro).

La moto sera proposée dans 3 nouveaux coloris : blanc, mais aussi blanc/bleu/rouge (Sport) et noir/gris (Triple Black) en ajoutant entre 500 et 660 euros au tarif initial de 16 870 euros.