Après quelques rumeurs, c’est désormais officiel : Álex Rins rejoindra le team LCR Honda dès 2023. Le pilote catalan réoriente donc sa carrière suite à l’annonce du départ de Suzuki de la catégorie reine en signant pour les deux prochaines saisons.

« Je suis très heureux de rejoindre le team Honda LCR, déclarait leur nouveau pilote, déclare Álex Rins. Changer d’équipe et de moto est un challenge mais je suis prêt à me donner à 100% et mettre en pratique tout ce que j’ai appris depuis que je suis en MotoGP. Je veux remercier Lucio et l’usine pour cette opportunité. »

Álex Rins est un pilote de talent, en témoignent ses 3 victoires et ses 15 podiums en MotoGP. Lucio Cecchinello, manager du team LCR se réjouit de cette nouvelle collaboration :

« Alex est un pilote d’expérience, rapide et qui a déjà fini sur le podium, commente le manager Honda. Ce mélange d’expérience et sa capacité à faire des retours précis aux mécaniciens vont sûrement nous aider à progresser sur la moto pour être capable de se battre pour plus de podiums. »

En attendant ce nouveau départ, le pilote catalan continue plus que jamais la bataille au guidon de sa Suzuki GSX-RR sur l’actuelle saison 2022.