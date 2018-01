Inutile de vous présenter la Yamaha MT-09 et son 3 cylindres au caractère endiablé, sa partie cycle légère (193 kg), son empattement hyper court et son freinage puissant qui en font l’un des roadsters les plus appréciés des Français (plus de 3 200 ventes en 2016 avec la version Tracer). Comme la MT-10 en 2017, le 3 cylindres est désormais proposé dans une version « SP » qui se distingue essentiellement par ses nouvelles suspensions à réglages manuels. Les autres améliorations restent minimes : coloris noir de l’instrumentation, commandes et guidon noir, coloris trois tons argent / noir et bleu...

À l’usage, ce simple changement d’amortisseurs transforme le comportement du modèle. Là ou l’hydraulique de la MT-09 classique peinait à stabiliser la machine dans les sorties de virages, plongeait exagérément lors des freinages ou souffrait d’un effet de bascule vers l’arrière à chaque relance du 3 cylindres, la « SP » offre enfin un toucher de route parfaitement maitrisé.

À l’avant, Yamaha a fait appel à de nouveaux ressorts progressifs, et chaque tube est désormais réglable en pré-charge, en détente et en compression basses et hautes vitesses. A l’arrière, l’amortisseur à bonbonne de gaz séparée Öhlins reçoit lui aussi ce panel de réglages. Malgré un tarage bien plus souple du ressort arrière par rapport à l’origine, il encaisse et lisse les chocs avec la douceur requise pour emmener enfin sereinement la MT-09 au rythme que son moteur et son châssis son capables d’imposer.

Verdict

Vendu 10 490 €, soit 1 200 de plus que le modèle de base, cette version « SP » permet enfin de profiter à fond du 3 cylindres japonais : les plus sportifs sauront forcément l’apprécier à moins qu’ils n’aient déjà jeté leur dévolue sur sa principale concurrente : la Triumph Street Triple R. Match à suivre dans votre magazine préféré.