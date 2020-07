Apparue mi-2019, la Yamaha Ténéré 700 a d’emblée fait son trou. En France, dont elle occupait la 17e place du top-50 fin juin 2020, mais aussi en Europe, où quelque 8000 unités se sont déjà écoulées.

Première déclinaison (en en attendant d’autres… ?), la Ténéré 700 Rally Edition vient d’être présentée par Yamaha. Le constructeur explique qu’elle est censée rendre hommage « à [ses] pilotes héroïques, à leurs prouesses sur le Dakar et aux motos de cette époque ». Notamment la toute première et mythique Ténéré, la XT 600 Z apparue en 1983. Celle que Serge Bacou et Jean-Claude Olivier mèneront avec brio aux Dakar de cette année-là et de 1984.

La Yamaha Ténéré 700 Rally Edition aux côtés de la Ténéré engagée au Paris-Dakar 1983. Même couleur, mais des motos évidemment très différentes…

Fabriquée en France

Comme la Ténéré 700, la Ténéré 700 Rally Edition est fabriquée en France dans l’usine MBK Industrie de Saint-Quentin et mue par le bicylindre en ligne CP2 de 689 cm3 désormais bien connu. Mais pour coller à son nom, elle fait l’objet d’ajouts spécifiques.

Outre un coloris Sky Blue hommage à ses glorieuses aînées, elle arbore : sabot moteur ultra-enveloppant en aluminium de 4 mm d’épaisseur (et avec pré-perçage pour le montage ultérieur d’une trousse à outils), selle monobloc spécifique (20 mm plus haute que celle de la Ténéré standard), silencieux Akrapovic Slip-on, pads de protection latérale en caoutchouc, protection de radiateur en aluminium noir, poignées (de guidon) offrant plus de grip.

Telle quelle, la Yamaha Ténéré 700 Rally edition est vendue 11 499 €, soit 1800 € de plus que la Yamaha Ténéré 700, dont le prix est de 9699 €